"La paz no se puede buscar pensando en aplausos": crítica de gobernador de Córdoba

En medio de las intimidaciones que continúan registrándose contra la fuerza pública en el departamento de Córdoba, varios municipios se suman a la expedición de medidas como prohibición de parrillero hombre durante todo el mes y restricciones para el desplazamiento de vehículos con productos inflamables, entre otras medidas, con el objetivo de fortalecer las estrategias de seguridad al consolidarse diez atentados cometidos en este territorio en el que ya se contabilizan seis uniformados asesinados, entre Ejército y Policía Nacional, lo que también dejó cuatro más heridos.

Ante la tensa situación, este lunes 5 de mayo fue realizada una misa en homenaje a los uniformados fallecidos, a la que se sumaron los altos mandos de la Policía y el Ejército del departamento, junto con el gobernador Erasmo Zuleta. Este último dio palabras de apoyo a los miembros de la fuerza pública y lanzó una dura crítica al gobierno por sus intentos de lograr la llamada paz total.

"Por décadas el estado colombiano ha estado buscando la paz que no hemos podido conquistar. Muchas veces no hemos podido conquistar la paz, porque la paz ha querido ser el logro de un gobierno y no del estado. Y la paz no simplemente debe ser pensando en los aplausos en el transcurso de un gobierno, sino que requiere verdaderamente una proyección, unos tiempos responsables con acciones y que se pueda ejecutar de manera eficaz y eficiente", expuso el funcionario.

Agregó que se requería que el discurso transcienda el papel para lograr la paz y para evitar que la pobreza siga condenando a los pueblos al conflicto. Aunque no mencionó directamente al gobierno, su crítica se sumaría a las palabras del expresidente Cesar Gaviria, quien cuestionó la llamada 'paz total' del gobierno de Gustavo Petro, ante el avance del plan pistola del Clan del Golfo.

Sobre este plan pistola, el coronel Elkin Jesús Corredor Rueda, comandante de la Policía de Córdoba, reconoció que sicarios estarían siendo contratados por este grupo delincuencial para asesinar a uniformados, a quienes estarían pagando altas sumas de dinero.