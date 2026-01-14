Lanzan piedras contra bus de la empresa Tecnoglass en Barranquilla: dos empleados heridos

Un joven remitido a una Unidad de Cuidados Intensivos en un centro asistencial de la ciudad y otro a la espera de una operación fue el saldo que dejó en las últimas horas el ataque con piedras hacia un bus afiliado a la reconocida empresa Tecnoglass en Barranquilla

El acto vandálico protagonizado, según conoció Blu Radio, en la noche de este martes por un adulto que transitaba por la zona, también dejó daños en las ventanas de este vehículo.

“Barro, lo partieron. Veníamos ahí en la ruta en la vía y le tiraron un peñonazo al chico. Y acá otro señor nos dice que eso lo andan haciendo. Le partieron la cabeza, tiene tremenda herida en la cabeza”, se puede escuchar en uno de los tantos videos que se ha hecho viral por las redes sociales.

Los hechos tuvieron lugar debajo de un puente ubicado en la Avenida Circunvalar con carrera 38, mientras que hasta el momento solo uno de los empleados fue identificado como Giovanny Martínez.



La Policía Metropolitana está al frente de la situación, al tiempo que la comunidad pide un refuerzo de la seguridad para esa zona que usualmente es bastante oscura.



Otro atentado

Precisamente, en manos de la Policía Metropolitana de Barranquilla está la investigación con la que se busca esclarecer el intento de asesinato perpetrado este miércoles contra el conductor de un carro particular en el suroccidente de la ciudad, hechos que dejaron además una segunda víctima herida que caminaba por la zona.

Reportaron las autoridades que el episodio sucedió puntualmente en inmediaciones al barrio La Alboraya, por lo que ambos fueron trasladados hacia el Paso Murillo y en estos momentos se avanza en sus procesos de identificación.

Al parecer, los sicarios —que hoy son buscados por investigadores de la Policía— interceptaron al vehículo en una moto de alto cilindraje y, al ver que impactaron a una persona que no era su objetivo, huyeron del sitio.

Del mismo modo, aún no son de conocimiento las motivaciones detrás de este atentado.