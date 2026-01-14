En vivo
Blu Radio  / Regiones  / Caribe  / Lanzan piedras contra bus de la empresa Tecnoglass en Barranquilla: dos empleados heridos

Lanzan piedras contra bus de la empresa Tecnoglass en Barranquilla: dos empleados heridos

La Policía Metropolitana está al frente de la situación, al tiempo que la comunidad pide un refuerzo de la seguridad para esa zona que usualmente es bastante oscura.

Ataque tecnoglass..png
Esta fue una de las piedras utilizadas para ser lanzadas en contra del bus involucrado.
Foto: Blu Radio
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 14 de ene, 2026
Editado por: Redacción BLU Radio

