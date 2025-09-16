En vivo
Más de 10.000 barriles diarios de petróleo quedan estancados por problemas de orden público: ANH

Más de 10.000 barriles diarios de petróleo quedan estancados por problemas de orden público: ANH

De acuerdo con la Agencia Nacional de Hidrocarburos, el 6% de la producción no alcanza a ser llevada a las refinerías o a la exportación, debido a diversas alteraciones.

Congreso de Petróleo y Gas sep 16.jpg
Congreso de Petróleo, Gas y Energía realizado en Barranquilla.
BLU Radio
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: septiembre 16, 2025 05:35 p. m.

Las protestas, los bloqueos en las vías y los atentados que constantemente alteran el orden público en el país están teniendo su impacto en la producción de petróleo, impidiendo tener un mejor crecimiento en esta materia.

Durante su intervención en el Congreso Colombiano de Petróleo, Gas y Energía que se realiza en Barranquilla, el presidente de la Agencia Nacional de Hidrocarburos, Orlando Velandia, expuso cómo la producción de petróleo sigue estando influenciada por diversos factores, que no han permitido alcanzar la meta de los 800.000 barriles diarios que él mismo propuso cuando comenzó su gestión.

Indicó que más de 10.000 barriles diarios se quedan estancados por los mencionados problemas de orden público.

"Estamos diciendo que casi el 6% de la producción se nos está quedando por temas de orden público, cuando deberíamos estar sumándola a nuestras refinerías, a la exportación, porque eso es crudo que está ahí atrapado en los tanques por diversos diversos problemas", expresó.

Agregó que desde el Gobierno han invitado a la industria a llegar a las regiones, como de hecho se hizo la semana pasada en Yopal, para sentarse “con los mandatarios, con las comunidades y con las empresas” para que juntos sean “capaces de superar las dificultades y pensar en el interés general, más que un interés particular”.

Velandia también destacó que el comportamiento de las reservas de petróleo y gas en Colombia se ha mantenido estable en las últimas décadas, teniendo en cuenta que a finales de los 90 un estudio de autosuficiencia reveló que había petróleo para 6.2 años y que, en la actualidad, se habla de una disponibilidad para 7.2 años.

