Más de 17.000 armas incautadas en Montería serán convertidas en sillas de ruedas

Con la intención de enviar un mensaje de esperanza, la Alcaldía de Montería y la Policía de esta jurisdicción se unieron para fundir en Cartagena 4.5 toneladas de metal que utilizarán para la construcción de sillas de ruedas que luego serán dadas a los más necesitados.

De acuerdo con el comandante de la Policía en Montería, coronel Héctor Ruiz Arias, para ello se usaron más de 17.000 armas blancas que fueron incautadas entre los años 2021 y 2025 con el fin de que tengan una mejor utilidad.

“La Policía Nacional se permite informar a los diferentes medios y a nuestros ciudadanos y, articulados con nuestra alcaldía de la ciudad de Montería, queremos enviar un mensaje de convivencia y esperanza. Hemos logrado destruir más de 17.000 armas blancas. Así, el acero que pudo herir o dañar a otro ser humano aquí en la ciudad de Montería hoy se convierte en un símbolo de confianza y futuro”, dijo inicialmente.

“Con este acto queremos significar no solamente en el decomiso la destrucción de un arma blanca, sino trascender en ese compromiso de la convivencia y la seguridad ciudadana y construir entornos seguros. Finalmente queremos hacer una reflexión. Un arma blanca no es solamente un elemento metálico en la calle. Es una amenaza permanente para la seguridad y para la vida”, agregó.



Dice el coronel Ruiz que cada arma tiene una historia en particular y que ahora no serán utilizadas para amenazar permanente la seguridad y la vida.

“La Policía Nacional reafirma su compromiso bajo el precepto seguros, cercanos y presentes, trabajando siempre de la mano con nuestros ciudadanos para que las calles sean entornos de confianza y de convivencia”, afirmó la institución armada.

Las autoridades en Montería están a la espera de anunciar la fecha para la entrega de esta sillas de rueda y no se descarta que también sean entregadas varias bicicletas.