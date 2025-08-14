Mineducación anuncia “vigilancia estricta” a elecciones de rector en Uniatlántico

Hasta la Institución Educativa Técnica Comercial Francisco Javier Cisneros se acercó el ministro de Educación, Daniel Rojas, en la mañana de este jueves para hacer varios anuncios relacionados con la intención de aumentar el financiamiento de la educación superior en Colombia, blindar las elecciones de rectoría en la Universidad del Atlántico y descartar los rumores de estatización de la Universidad Autónoma del Caribe.

Por un lado, haciendo referencia a la Universidad del Atlántico, ratificó que no está de acuerdo con una posible reelección de su actual rector Danilo Hernández, por lo que pidió una colaboración de entes de control para que no haya preferencias en este proceso de escogencia.

“Será estrictamente vigilado (las elecciones). Nosotros hemos recogido las preocupaciones de la comunidad manifestada, pues hay mucha desconfianza frente al proceso. Por eso, queremos blindarlo de la mejor manera y también hemos pedido el apoyo de los entes de control para que hagan un seguimiento permanente”, declaró inicialmente a los medios de comunicación.

“En diversos espacios hemos dicho que no compartimos las pretensiones de reelección porque no generan garantías para quienes tienen pretensiones de ser rectores o rectoras de la universidad. El señor rector (Danilo Hernández) participa en las elecciones, pues estaremos muy vigilantes de que no haya una posibilidad de preferencia, por así decirlo, para ser muy cuidadoso con las palabras”, agregó.

Dijo, además, que los rumores de volver pública a la Universidad Autónoma del Caribe son infundados por otras personas, pues eso nunca estuvo en los planes de esta cartera.

“Eso es algo dicho por algunas personas, pero no tiene ningún eco al interior del Ministerio de Educación. La Universidad Autónoma del Caribe está cumpliendo en este momento con algunas medidas y se le hace seguimiento al avance de esas por nuestra parte. Esperamos que las superen”, apuntó al respecto.

Publicidad

“Ahora mismo estamos esperando los últimos reportes que, desde la misma universidad, tienen que hacernos frente a la superación de esas medidas”, acotó.

La presencia del ministro de Educación, Daniel Rojas, en el Atlántico se debe a la realización de una audiencia pública con el fin de socializar una intención de reforma hacia la ley 30, puntualmente a sus artículo 86 y 87, buscando aumentar la financiación de la educación superior en Colombia.

En este evento también se contó con la presencia del gobernador del Atlántico, Eduardo Verano De la Rosa, el senador Pedro Flórez y el alcalde de Puerto Colombia, Plinio Cedeño.