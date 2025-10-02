Mininterior pide a gobernador no ser "cómplice" en presuntas irregularidades en U. Atlántico

Tras la decisión del comité electoral de la Universidad del Atlántico de reanudar las votaciones a rectoría, pese a que el Ministerio de Educación ordenó suspenderlas, el ministro del Interior, Armando Benedetti, hizo un enérgico llamado al gobernador Eduardo Verano.

El jefe de la cartera del interior le pidió al gobernador del Atlántico, como presidente del Consejo Superior de la UniAtlántico, no ser cómplice de situaciones que estarían “viciadas”.

Armando Benedetti Foto: Presidencia - Joel González

“Desde hace como dos semanas vengo diciendo que hay problemas, y que va a haber problemas con la votación y las hubo. Estamos revisando los videos, parece que hace parte de una facción de un candidato que está aspirando, que tiene que ver con la rectoría, lo cual sería muy grave, porque lo que estaba tratando era de impedir una votación y que solamente querían una facción votara. Verano que es el presidente del Consejo Superior, debería pararle bola a eso y no ser cómplice de ese tipo de situaciones. Entonces, el Ministerio dijo que se suspendiera pero el comité electoral, siguió adelante con la elección, todo eso parece viciado y raro”, dijo en declaraciones a medios de comunicación desde Cartagena.

La jornada electoral en la Universidad del Atlántico estuvo marcada este jueves por fuertes desmanes y disturbios, que incluso, habrían dejado varios estudiantes heridos.