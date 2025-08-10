Minminas niega ingreso de Air-e a convocatoria de recursos por demoras en trámite de póliza

La empresa Air-e intervenida dejaría de recibir una inversión de $150.000 millones, pese a que logró conseguir la póliza que se requería para participar en una convocatoria realizada por el Ministerio de Minas y Energía, desde donde se oponen a recibir de manera extemporánea los documentos para hacer parte de los postulados al llamado Programa de Normalización de Redes Eléctricas (Prone).

Conoció Blu Radio que, entre los requisitos para entrar a esta convocatoria, estaba presentar una garantía, la cual fue difícil de obtener para la empresa Air-e por su realidad económica, trayendo como consecuencia que la vigencia de la póliza, posteriormente obtenida, inicie un par de días después del cierre del proyecto.

Según fuentes, las posturas contrarias se basan en que la energética quiere que, aun así, sean aceptados dentro del proceso al cumplir con el resto de los requisitos y con la condición de que su póliza presentada, de todos modos, sea sometida a un análisis de riesgo, contraria a la posición del Ministerio que, al parecer, se ajusta a la Ley 1882 de 2018, con la que quiere darle prioridad a los mencionados plazos de cierre.

Así las cosas, esta diferencia legal complica la participación de Air-e en una inversión que le permitiría beneficiar a más de 5.700 familias en Atlántico, Magdalena y La Guajira, con una estabilización de las redes y una disminución en sus tarifas.

Empresa Air-e. Air-e.

Amylkar Acosta Medina, exministro de Minas y Energía, apuntó que esta debió ser una situación en la que interviniera la Superintendencia de Servicios Públicos para ayudar a la compañía a agilizar esa póliza.

“Este es un tema que concierne a la administración de la empresa Air-e, que en estos momentos está en cabeza de un agente nombrado por la Superintendencia de Servicios Públicos. Estamos hablando de $150.000 millones de un programa que busca precisamente normalizar y mejorar las redes de distribución, especialmente en los barrios más vulnerables. Es una falla insubsanable al no cumplir con los plazos establecidos y constituir la garantía”, dijo inicialmente.

“Si Air-e no tiene para pagar la energía que le están suministrando para distribuir, mucho menos iba a tener para constituir la garantía. Así las cosas, la Superintendencia, en lugar de ser parte de la solución, está siendo parte del problema”, agregó.

Finalmente, dijo Acosta Medina que será muy difícil llegar a un acuerdo con el Ministerio de Minas y Energía, debido a que hay “normas legales que deben acatarse”.