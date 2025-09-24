Muerte de 9 personas deja en evidencia ventas de licor adulterado sin control en Barranquilla

Poco a poco se han ido conociendo las identidades de las 9 víctimas fatales de la intoxicación masiva con licor adulterado en el centro de Barranquilla. Una de estas personas es Nicolás Manuel Medrado, el hombre señalado por la Policía como la el que fabricó y vendió el llamado ‘Cococho, que no es más que una peligrosa mezcla de restos de whisky con alcohol de madera.

El general Edwin Urrego, comandante de la Policía Metropolitana informó que Nicolás fue el primero en perder la vida.

“La primera persona que falleció fue la persona que preparó el licor y la que distribuyó el licor. Logramos llegar al lugar, sitio en condiciones lamentables de salubridad”, informó el general.

Entre las otras víctimas identificadas está Helmot Enrique Escolar, José Felipe Crespo Ortiz, Emiro Alberto Miranda, Víctor Antonio Varga y Ever Miranda Orozco, quienes se dedicaban a las ventas ambulantes, descargando camiones y otros al reciclaje. Dos víctimas permanecen sin identificar: Ellos son un hombre encontrado en el barrio Universal y una mujer hallada en el barrio Rosario.



Las autoridades reportaron que cuatro personas siguen luchando por su vida en una UCI y dos más están bajo observación por posible intoxicación.

Anibal Rivera Brochero, es uno de los pacientes críticos. Su hermano Elías Manuel señala que era común que Aníbal se quedara en el sector del Boliche tomando toda la noche.

“Mi hermano se queda tomando ahí en el Boliche toda la noche y llega ya entre 2 o 3 de la madrugada a dormir en el mercado, en un en un parqueadero”, contó Aníbal.

Quien también lucha por su vida es Rafael Eduardo De Alba, un mecánico que según su madre, María del Carmen Ramírez, solía tomar con frecuencia ‘cococho’ con sus amigos en el Boliche. La mujer cuenta que su hijo está con visión borrosa.

“Yo me siento mal porque él está mal ahí, porque me dijeron que estaba mal, lo están reanimando. Él siempre ha tomado ese tipo de trago. Nunca ha pasado nada, primera vez que ocurre esta intoxicación. Cuando él vino al hospital hablaba, por ahora no habla y está bastante mal”, lamentó María del Carmen.

En medio de un recorrido que realizó Blu Radio por el sector del ‘El Boliche’, en pleno centro de Barranquilla, se conocieron detalles de la forma en como se comercializa, sin ningún tipo de control, esta bebida alcohólica en el sector.

Habitantes de la zona que prefirieron guardar la reserva de su nombre, contaron que es fácil comprar una de estas botellas, pues solo debes tener entre $2.000 y $12.000 para que se te lleves una. El valor varía de acuerdo a la calidad del producto que es fabricado, dicen los ciudadanos, por un hombre al que apodan el ‘Químico’.