Murió Edwin Madera, propietario del icónico estadero La Troja en Barranquilla

De luto se encuentran los salseros en Barranquilla por la muerte de Edwin ‘Guayacán’ Madera, propietario del estadero La Troja, considerado un patrimonio de la salsa en la capital del Atlántico.

Madera, oriundo de Cereté (Córdoba), falleció a sus 68 años en la Clínica del Caribe, tras presentar quebrantos de salud, mismos que en los últimos meses le impidieron seguir comandando su negocio como solía hacerlo.

La Troja es reconocida por los amantes de la salsa como uno de los sitios históricos y principales promotores del género musical a nivel nacional, aguardando entre sus reliquias una amplia colección de discos de vinilo y CD's, que encuentran una perfecta mezcla entre los sonidos clásicos y contemporáneos.

‘Guayacán’, como lo llamaban de cariño, se enorgullecía de la marca reconocida que construyó a partir de lo que en un comienzo fue un quiosco de comidas y mecatos, y que con los años se consolidó como un emblema para los amantes de la buena salsa.



Fue la misma organización La Troja la que confirmó su lamentable muerte este lunes y aseguró que “sus exequias y velación serán informadas posteriormente una vez que se adelanten todos los trámites”.