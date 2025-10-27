"Muy seguramente vendrán sanciones": MinInterior sobre elección del rector de Uniatlántico

Una vez informado sobre la elección del abogado Leyton Barrios como nuevo rector de la Universidad del Atlántico, el ministro del Interior, Armando Benedetti, reconoció que no le gustó "absolutamente nada" esta noticia, pues no está de acuerdo con que esta rectoría siga quedando en manos de “la misma casa política”, haciendo una clara alusión a la familia Char, que respaldó al candidato escogido.

Si bien el alto funcionario aclaró que no tiene ninguna pelea con los Char, manifestó que él desea para Uniatlántico un rector “que se destaque por traer la ilustración otra vez o porque va a traer más academia, no porque corresponda a X o Y sector político”.

Advirtió, en ese sentido, que se vendrían medidas contra la elección: "Las universidades no están para que queden en las casas políticas y yo creo que Leyton está inhabilitado, porque no cumplió los cuatro años que tenía que tener de docencia".

"Me imagino que se demandará ante la Procuraduría y muy seguramente vendrán sanciones, porque el Ministerio de Educación dijo que por favor no se votara el día de hoy (lunes), pero el afán era del gobernador", agregó.



Este martes no se descartan protestas en la universidad por parte de los grupos estudiantiles que rechazan esta elección, a lo cual el ministro Benedetti dio su visto bueno, siempre y cuando no haya actos de violencia.

"Que protesten, pero sin violencia, porque la violencia termina acabando cualquier perspectiva de lo que se quiere, de lo que se anhela o de lo que se quiere denunciar. Que lo hagan, pero por favor sin violencia, sin reventar vidrios, sin hacer quemas, etc", manifestó.