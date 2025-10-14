En vivo
Blu Radio  / Regiones  / Caribe  / Ataques vandálicos marcan regreso a clases en Uniatlántico: prenden fuego a Vicerrectoría

Ataques vandálicos marcan regreso a clases en Uniatlántico: prenden fuego a Vicerrectoría

La tensión por la elección del nuevo rector terminó hasta en la quema de varios carteles con nombres de candidatos.

Quema de carteles en Uniatlántico.
Quema de carteles en Uniatlántico.
Cortesía
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 14 de oct, 2025

El regreso a clases en la Universidad del Atlántico ha estado marcado por actos vandálicos contra las oficinas y ataques con papas bombas en salones y pasillos de la sede norte de la institución, donde el ambiente sigue tenso por la elección del próximo rector, cuyo proceso quedó suspendido desde el pasado viernes mientras la Procuraduría resuelve varias recusaciones.

Una de las oficinas más afectadas fue la de Vicerrectoría de Investigaciones, Extensión y Proyección Social, donde partieron vidrios, lanzaron pintura e hicieron grafitis en ventanas y paredes. Además, fueron incinerados varios carteles en los que habían sido plasmados los nombres de candidatos.

Solo la intervención del equipo de seguridad logró retomar la calma en la Uniatlántico, sin embargo, aún reina la tensión ante la expectativa de quién será el próximo rector.

El Consejo Superior de la Universidad sólo podrá convocar a una nueva sesión cuando la Procuraduría emita su concepto frente a las recusaciones interpuestas, por lo que aún no se tiene fecha para dicha reunión.

Vandalismo en Uniiatlántico.
Vandalismo en Uniiatlántico.
Suministrada.

Vale mencionar que la vicerrectoría atacada en las últimas horas está a cargo de Miguel Caro, actual representante de las directivas académicas ante el Consejo Superior y quien estaría siendo denunciado por el Ministerio de Educación, al considerar que se habría extralimitado en sus funciones durante la reciente sesión del Consejo.

Una vez se reanude el proceso, los consejeros deberán entrevistar a los cinco candidatos finalistas para luego elegir a quien ocupará la rectoría en el periodo 2025 -2029, siendo que en la contienda se mantienen Danilo Hernández, Álvaro González, Leyton Barrios, Wilson Quimbayo y Alcides Padilla.

