Nicolás Petro declaró para evitar ir a la cárcel, no porque hubiese un acuerdo: Fiscalía

Este martes se reanudó la audiencia preparatoria de juicio contra Nicolás Petro Burgos con la intervención de la Fiscalía, que está presentando su apelación a la decisión del juez frente a las pruebas rechazadas para el juicio.

La fiscal empezó pidiéndole al juez que revoque su decisión de no admitir el interrogatorio rendido por Petro Burgos tras ser capturado en 2023, asegurando que este testimonio sí es legal y que, contrario a lo que expuso la defensa y admitió el Despacho, el procesado no declaró como parte de un principio de oportunidad, sino dentro de las audiencias concentradas que se llevaron a cabo tras su detención.

La Fiscalía aseguró que "nunca existió un proceso o propuesta de principio de oportunidad para Nicolás Petro”. Insistió en que en ese momento, cuando Nicolás incluso admitió su responsabilidad en los hechos, él solo declaró para evitar ser enviado a la cárcel, mas no porque existiese “una negociación sobre la aplicación de preacuerdos".

"El interrogatorio y la información que allí se entregó no obedecía a una propuesta ni a una negociación de un principio de oportunidad o un preacuerdo. Ella obedeció exclusivamente al deseo del procesado de evitar una medida de aseguramiento en su contra", dijo la fiscal.



"De modo tal que, una vez la judicatura decidió no imponerle medida de aseguramiento privativa de la libertad, el señor Nicolás libremente desistió de seguir colaborando con el esclarecimiento de los hechos, sin que la Fiscalía General de la Nación pudiese obligarlo de ningún modo, pues no existía ni principio de oportunidad ni un preacuerdo en curso", agregó.



Apelación de testigos

La Fiscalía, en su intervención de este martes, también apeló la extensa lista de testigos admitidos para el juicio contra Nicolás Petro y pidió que algunos sean excluidos o, por lo menos, que sus interrogatorios tengan un límite establecido.

Por ejemplo, aseguró que los testimonios del empresario Cristian Daes y del dirigente político Máximo Noriega en el juicio de Nicolás Petro "son pertinentes" para abordar la posible entrega de dineros, pero pide que ellos solo sean interrogados sobre estos supuestos aportes económicos y no para hablar de política, porque eso sería desviar el juicio y convertirlo "en un mitin político".

La fiscal Laborde también consideró "innecesario" el testimonio de Laura Ojeda, actual pareja del procesado, y pidió que se revoque o, por lo menos, también se limite los interrogatorios en el juicio a los testigos Gladys Vásquez, César Vásquez y Liseth Castro.



Compulsa de copias "apresurada"

La fiscal también rechazó la compulsa de copias que realizó en su contra el juez del caso, Hugo Carbonó, por presunta vulneración de derechos a Nicolás Petro y a su pareja durante la captura del procesado en 2023, así como presuntas irregularidades en la entrega de un vehículo Mercedes Benz por parte de Day Vásquez.

Al respecto, la fiscal Laborde aseguró que el juez "no ha tenido la posibilidad de conocer la prueba documental ni testimonial relacionada con la captura de Nicolás Petro ni con los asuntos relacionados con un vehículo Mercedes Benz y un apartamento". Insiste en que, por ahora, el juez "solo ha contado con un relato no probado", como lo es lo dicho por el abogado Alejandro Carranza, defensa de Nicolás Petro.

"Su señoría solo cuenta con un relato dado por el defensor, lo que no constituye en modo alguno un medio de conocimiento para tomar una decisión judicial. De aquí que la decisión de compulsión de copias no cuenta con una base probatoria que la respalde y, en consecuencia, respetuosamente se advierte que es apresurada, pues será el juicio el escenario para determinar lo que realmente ocurrió y tomar las compulsas respectivas", dijo.

La Fiscalía apeló la decisión del juez de no aprobar el interrogatorio a Nicolás Petro para el juicio. Afirma que su uso es legal, pues ese interrogatorio no se hizo como parte de un acuerdo de oportunidad, sino dentro de las audiencias concentradas.



Además, el ente acusador… pic.twitter.com/8MEPCPldYh — BluRadio Colombia (@BluRadioCo) December 16, 2025