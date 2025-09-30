Noticia falsa sobre el Sisbén en Barranquilla provoca aglomeración en puntos de atención

Abarrotados y al borde del colapso se han visto los puntos de atención de la Oficina del Sisbén en Barranquilla, por cuenta de decenas de personas que, creyendo en falsas cadenas difundidas en redes sociales, se han aglomerado en estas sedes para confirmar su afiliación y asegurar beneficios con el Estado.

La Alcaldía de Barranquilla informó a la ciudadanía que “no es cierto que exista un plazo hasta el 30 de septiembre para validar la información ni que las personas vayan a perder beneficios del Estado por no acudir de manera inmediata a las oficinas del Sisbén”, tal como lo sugieren los mensajes falsos que recientemente ha circulado en redes sociales y otros medios digitales.

La Oficina del Sisbén aclara que “el procedimiento de actualización aplica únicamente para aquellas personas cuyo registro se encuentre en estado de verificación o bloqueo dentro de la plataforma oficial del Sisbén IV”.

“Hacemos un llamado a la comunidad a no dejarse confundir por información no oficial y a consultar siempre los canales institucionales de la Alcaldía de Barranquilla y del Sisbén, donde se publican de forma clara y oportuna todos los procesos y requisitos”, dijo la Alcaldía en un comunicado.



El Distrito reitera su compromiso con la ciudadanía, garantizando un servicio ordenado, seguro y confiable para todos los barranquilleros.