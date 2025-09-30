Policía captura a alias el ‘Negro Daniel’, con un fusil y una mira telescópica en Barranquilla

Gracias a las labores de inteligencia, miembros de la Policía Metropolitana realizaron un allanamiento a una vivienda ubicada en el barrio La Esmeralda, suroccidente de Barranquilla, en la que capturaron a un presunto delincuente identificado como Daniel Berrío Sanabria, alias de ‘Negro Daniel’.

A esta persona los uniformados lo sorprendieron en flagrancia con un fusil AR-15 calibre 5.56. En el inmueble también incautaron un proveedor de fusil, una mira telescópica 4x32, veinticinco cartuchos sin percutir calibre 9 mm y tres mil gramos de marihuana.

El señalado delincuente quedó a disposición de la fiscalía por los delitos de fabricación, porte o tenencia de armas de fuego o municiones y tráfico, fabricación o porte de estupefacientes, informó el general Edwin Urrego, comandante de la Policía Metropolitana.

“Estas acciones forman parte de las estrategias implementadas para impactar las estructuras criminales responsables de la venta, almacenamiento, transporte y expendio de armas de fuego, estupefacientes, así como de actividades relacionadas con el hurto y el sicariato en Barranquilla y su área metropolitana”, señaló el oficial.



De acuerdo con la Policía, alias de 'El Negro Daniel', delinquía bajo las órdenes de alias "La Hormiga", uno de los cabecilla de ‘Los Costeños’ y estaría vinculado a actividades delictivas como la venta, almacenamiento, transporte y expendio de armas de fuego y estupefacientes, utilizadas para cometer delitos como el sicariato y el hurto en todas sus modalidades.