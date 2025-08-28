Policía ofrece transporte a mujeres para cuando estén en riesgo en calles de Barranquilla

Cada vez son más los episodios de mujeres que son víctimas de abuso sexual al hacer uso del transporte informal, especialmente a través de mototaxis en el área metropolitana de Barranquilla, donde la Policía ha “identificado una preocupante recurrencia de casos” como estos.

Ante esta situación, la Policía Metropolitana ha implementado “un servicio de transporte seguro en coordinación con la Línea 155, así como acompañamientos personalizados de la Patrulla Púrpura para garantizar la integridad de las mujeres en sus desplazamientos, y prevenir este tipo de hechos lamentables”.

"La Policía Nacional en Barranquilla, a través de la Patrulla Púrpura, realizó una jornada pedagógica para identificar situaciones de riesgo relacionadas con la violencia intrafamiliar y de género. Se difundió la línea 155 y se socializaron las rutas de atención y canales institucionales de apoyo para garantizar que las víctimas reciban acompañamiento oportuno y seguro", informó el coronel Ángel Acosta, subcomandante de la Policía Metropolitana de Barranquilla.

Esta iniciativa se conoce tras la captura de un señalado violador en serie en Soledad, Atlántico, donde se hacía pasar por mototaxista para abusar de las pasajeras, a quienes también les robaba sus pertenencias y luego las extorsionaba para poder devolverles los objetos robados.

Este hombre registra múltiples anotaciones judiciales, nueve de ellas por acceso carnal violento.

La Policía reporta que, “a la fecha, se han llevado a cabo 723 campañas de sensibilización, impactando a 16.049 personas en diferentes sectores de la ciudad y municipios cercanos, con el objetivo de fomentar una cultura de denuncia y prevenir hechos que atenten contra la integridad de mujeres, niñas y núcleos familiares”.

Indica que este año se ha logrado la captura de 2 personas por feminicidio, 52 por delitos sexuales y 210 por violencia intrafamiliar. Además, se han atendido 650 casos, brindando acompañamiento oportuno y orientación sobre las rutas institucionales de atención disponibles.