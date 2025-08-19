Onda tropical podría convertirse en ciclón y seguir una trayectoria similar a 'Erin'

La temporada de huracanes sigue activa en el océano Atlántico y prueba de ello son el huracán Erin y las ondas tropicales que siguen haciendo tránsito por dicho océano, incluso con algunas probabilidades de evolucionar y convertirse en ciclón hacia el fin de semana.

Mientras 'Erin' pasa cerca de las Bahamas y avanza hacia el norte como un huracán categoría 2, otra onda cerca de las Islas de Sotavento continúa produciendo aguaceros y tormentas eléctricas que, según el Centro Nacional de Huracanes, apuntan a que “una depresión tropical podría formarse hacia el fin de semana”.

De hecho, las probabilidades de que esta onda N°29 se convierta en ciclón en los próximos siete días es del 60% y su trayectoria sería similar a la del huracán 'Erin'.

Asimismo, está la onda tropical N°30 que se ubica al sur de las Islas de Cabo Verde y también continúa produciendo aguaceros y tormentas eléctricas, con una probabilidad del 30% de convertirse en ciclón en los próximos siete días.

Si bien aún no se concreta la evolución o trayectoria que podrían tomar estos dos fenómenos, las autoridades monitorean dichas ondas para advertir a tiempo cualquier impacto que estas pudieran tener en la Gran Cuenca del Caribe, donde en los últimos días han predominado las intensas lluvias por el paso del huracán 'Erin'.



Comportamiento en la región Caribe

En lo que respecta a la región Caribe colombiana, esta podría recibir nuevas lluvias a partir del jueves como consecuencia de la onda tropical número 28 que, si bien no proyecta ninguna evolución como las otras dos, sí podría provocar precipitaciones de variada intensidad.

"Se activarían nuevamente las precipitaciones en diversos sectores de la región Caribe, pero las de mayor impacto serían en Cesar, Magdalena, centro y sur de Bolívar, sur de Sucre y centro y sur de Córdoba. Para Barranquilla también prevemos algunas lluvias en horas de la tarde del jueves", explicó Cristian Arango, meteorólogo del Ideam.

Para el fin de semana, especialmente entre viernes y sábado, también se prevén lluvias fuertes en zonas de La Guajira y en Santa Marta, donde recientemente ha habido serias afectaciones por la temporada invernal.