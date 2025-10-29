Paro en Uniatlántico desencadena ataques y enfrentamientos entre estudiantes

Los ánimos están caldeados en la Universidad del Atlántico, donde los estudiantes paralizaron sus actividades académicas, se tomaron los edificios de la sede norte, bloquearon con mesas y pupitres los accesos a las oficinas administrativas, causaron destrozos y hasta se han enfrentado a golpes entre ellos mismos.

Esta situación se registra apenas un día después de que siete facultades de la Uniatlántico se declararon en paro y otras más están en flexibilidad académica, en rechazo a la elección del abogado Leyton Barrios como rector para el periodo 2025-2029.

Anthony Barrios Caballero, representante estudiantil ante la Junta Prociudadela, hace un llamado a la calma y pide la intervención del Ministerio de Educación para que haya garantías en la designación del nuevo rector, pues la elección realizada por el Consejo Superior no es aceptada por toda la comunidad.

"Hay una mayoría de facultades que han optado por el mecanismo de paro, como mecanismo de presión para poder exclamar esta indignación colectiva que hay en la universidad frente a la falta de transparencia y las pocas garantías que han tenido los candidatos en esa contienda", expresó.



En la Universidad del Atlántico hay enfrentamientos entre varios grupos de estudiantes en medio del paro en el que se han declarado la mayoría de las facultades, en rechazo a la elección del nuevo rector. Los profesores, dada la situación, se declararon en asamblea permanente. pic.twitter.com/qDrtBjmwGx — Blu Caribe (@BLUCaribe) October 29, 2025

Acciones jurídicas por parte de los maestros

A raíz del paro y los bloqueos al interior de la universidad, los profesores de esta institución acordaron este miércoles declararse en asamblea permanente para acompañar a la comunidad estudiantil.

Esto se traduce en que los docentes de la Universidad del Atlántico seguirán asistiendo al plantel, para no incurrir en incumplimientos de sus obligaciones laborales, pero estarán reunidos evaluando la situación y acompañando el debate de los estudiantes, teniendo en cuenta que las clases están suspendidas por el paro declarado por la comunidad estudiantil.

Sin embargo, los docentes irán más allá y para ello preparan una demanda contra el acto administrativo que expidió el Consejo Superior para elegir al nuevo rector, pues consideran que este órgano pasó por encima de los estatutos.

"Vamos a hacer las acciones jurídicas pertinentes para solicitarles a los organismos de control, judiciales y administrativos, que resuelvan esa problemática jurídica que hay allí. Un abogado, especialista de la facultad de Derecho, nos ha hecho una buena exposición, demostrando por qué el candidato Leyton Barrios está inhabilitado. No puede ser el rector claramente", expresó Walberto Torres, miembro del sindicato de maestros.

Para este jueves está prevista una asamblea multiestamentaria, que convocará a estudiantes, profesores, trabajadores y sindicatos, en la que se podría acordar un paro indefinido, pues la comunidad universitaria afirma que mantendrán su protesta hasta que el Consejo Superior y el Ministerio de Educación atiendan los requerimientos de los alumnos.