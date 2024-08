"Pasaron un informe falso": Day Vásquez arremete contra Presidencia por retiro de escoltas

Se abre un nuevo capítulo de la novela de Day Vásquez, la exnuera del presidente Gustavo Petro que denunció al hijo mayor de este por enriquecimiento ilícito y presunta financiación ilegal de la campaña presidencial del 2022.

En esta ocasión Vásquez se quedó sin esquema de seguridad por parte de la jefatura de protección presidencial, luego de haber sido notificada el pasado jueves de que no tendría más acompañamiento porque presuntamente ella habría incumplido sus deberes y obligaciones como protegida, debido a que evadía a sus escoltas.

Sin embargo, a través de un mensaje publicado en su cuenta de X, la testigo clave en el proceso contra Nicolás Petro señaló que la decisión se fundamentaba en un informe falso.

“Pasaron un informe falso, donde dijeron que tenían 11 días sin tener contacto físico conmigo, 11 días donde todo el tiempo estuve en mi apartamento… El vehículo que me fue asignado estaba más tiempo en el taller y me dejaba tirada en cualquier lado”, expuso.

El vehículo que me fue asignado estaba más tiempo en el taller y me dejaba tirada en cualquier lado. — 🌙 Day Vásquez C (@Daysvasquezc) August 2, 2024

A esto agregó que además todo era “malintencionado”. “Un informe claramente malintencionado… No me permitieron acceder a los informes para defenderme, no sé qué pasaron que sea cierto o falso”, insistió.

Por esta situación, su abogado Alait Freija aseguró que no descartan que con esto persigan que Vásquez desista en su proceso como testigo contra Nicolás Petro, siendo que actualmente está bajo un principio de oportunidad bajo el cual entrega información.

El abogado señaló que esta situación, junto con el retiro desde el 24 de abril del esquema de la fiscalía por estar en el programa de protección al testigo, son una forma de incrementar la presión contra ella.