Policía capturó en Barranquilla a sicario del Clan del Golfo vinculado a 5 homicidios

La Policía Metropolitana de Barranquilla logró la captura por orden judicial de un individuo conocido con alias 'Ñao', en el barrio Los Girasoles, en la localidad metropolitana de la ciudad.

De acuerdo con las investigaciones, alias ‘Ñao’ sería presunto integrante del Clan del Golfo. En la estructura criminal se dedicaba a la comisión de homicidios selectivos, cobro de extorsiones y tráfico de estupefacientes, con injerencia en los barrios La Manga, Por Fin, El Bosque, Me Quejo, Santo Domingo y Santa María, así como en los municipios de Soledad, Malambo y Galapa.

El capturado presenta una anotación judicial por el delito de hurto y se encuentra priorizado dentro de los actores criminales dinamizadores del homicidio en el área metropolitana de Barranquilla.

La institución confirmó que las labores de inteligencia lograron establecer que alias ‘Ñao’ cumplía el rol de sicario dentro de la estructura, y estaría vinculado a por lo menos cinco homicidios ocurridos durante el año 2025, bajo las órdenes del cabecilla urbano conocido como alias 'Pastilla'.



El general Edwin Urrego Pedraza, comandante de la Policía en la ciudad, indicó que “esta captura representa un avance importante en la estrategia para desarticular las estructuras del Clan del Golfo que operan en el área metropolitana.