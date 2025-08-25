Presentarán proyecto de ley para convertir en pública la Universidad Autónoma del Caribe

El rector de la Universidad Autónoma del Caribe, Jorge Senior, anunció que será presentado ante el Congreso de la República un proyecto de ley que busca convertir a la institución en una universidad pública.

La iniciativa será radicada en septiembre, de la mano de congresistas de la bancada Caribe, y se espera que surta trámite en un solo periodo legislativo, de modo que sea aprobada en diciembre y que en 2026 comience la transición hacia la estatización.

Este anuncio se da en medio de las declaraciones recientes del ministro de Educación, Daniel Rojas, quien afirmó que el Gobierno Nacional no tenía ninguna intención de convertir la Universidad Autónoma del Caribe en una institución pública por ahora.

A pesar de ello, Senior insistió en que la propuesta busca una solución estructural a la crisis financiera que atraviesa la institución, pues de lo contrario tendrían que hacer un gran recorte de nómina, con el que se podrían perder muchos empleos.

"La nómina actual es de 525 trabajadores y docentes con contrato indefinido. Son personas que están vinculadas permanentemente a la universidad, más los catedráticos que se contratan de manera semestral. Habría que reducir al alrededor de unas 100 personas esa nómina, para tener la capacidad de equilibrar las finanzas de la universidad de acuerdo a lo que son los ingresos actuales que básicamente son de matrículas y poder así superar poco a poco la situación que viene de muchos años atrás que arrastra la universidad de unos pasivos acumulados bastante grandes", detalló el rector.

Asegura el rector que al convertir la universidad en pública se podría, en el curso de una año, duplicar los cupos disponibles, pasando de 6.000 a más de 12.000 estudiantes matriculados con la ayuda de un política de gratuidad lo que también favorece a la comunidad.

Asegura el rector que han realizado más de 15 asambleas con distintos estamentos en la búsqueda de hacer el cambio hacia una universidad pública.