Recompensa por autores de panfletos en los que atacan con chismes a población en Juan de Acosta

Un completo revuelo se ha generado en el municipio de Juan de Acosta por cuenta de unos pasquines digitales", como han nombrado ya a los mensajes que están difundiendo de forma masiva y anónima, a través de chat y redes sociales, en los que señalan a varios de infieles y hasta hablan de la identidad sexual de otros.

De la lista no se salva nadie, pues hombres, mujeres y hasta niños han sido atacados en su buen nombre, por lo que la situación se salió de control y, además de los problemas de convivencia entre vecinos que está generando, de la ruptura de algunas familias, hay algunos menores están teniendo problemas psicológicos.

Es tan grave la situación que al alcalde de Juan de Acosta, Carlos Fidel Higgins, le tocó salir a ofrecer una recompensa de hasta 10 millones de pesos a quién de información que permita ubicar a los responsables.

“Los mensajes hablan de que fulanito de tal es cach*n, fulanito de tal no sirve, es esto, lo otro. Están atacando la intimidad del ser humano y no es contra una persona, sino contra cualquiera persona y ahí no se ha salvado ni jóvenes, ni mujeres, en general, ninguna persona de esta población”, expresó el alcalde.

Ante lo sistemático de los ataques, el alcalde reiteró el ofrecimiento de una millonaria recompensa.

“Nosotros hemos ofrecido una recompensa de 10 millones de pesos para determinar quiénes son las personas autoras materiales e intelectuales de este tipo de conducta delictiva”, precisó.

El mandatario indicó que este lunes instaurará una denuncia formal ante la Fiscalía para que se inicie una investigación y se judicialice a los autores.