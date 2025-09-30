Reportan desaparición de niño de nueve años en el municipio de Soledad, Atlántico

Más de 24 horas desaparecido completa el niño Adrián Pahuana, de 9 años, de quien se desconoce su paradero desde las 5:00 de la tarde del pasado lunes, 29 de septiembre, cuando salió de su casa a jugar por las calles del barrio Renacer, donde reside en el municipio de Soledad, y no regresó más.

Adriana Ortega, madre del menor, contó que su hijo cursa segundo grado en la Institución Educativa Bicentenario de Soledad y que, después del colegio, suele salir a entretenerse cerca de su vivienda, pero nunca tarda, ni mucho menos permite que pase la noche fuera de casa.

Cada hora que pasa aumenta la preocupación, sobre todo cuando vecinos le cuentan a la familia que el niño fue visto en compañía de una pareja de vendedores ambulantes, con quienes el menor habría estado entablando una amistad recientemente, pese a que estas personas no son conocidas en su casa.

Calles de Soledad, Atlántico. // Foto de referencia. Crédito: Zona Oriental.

"Una vecina lo vio y me dijo que iba en un carro de mula con una señora y el esposo de ella, que lo llevaban en la mitad de ellos dos. La señora vende guineo en Barranquilla, pero ella no es amiga mía, yo solo he visto que ella pasa y mi hijo se ha hecho amigo de ellos, pero no sé más", contó.



La Alcaldía de Soledad se unió a la búsqueda y emitió una circular con la foto del menor y los datos de su familia para que cualquier persona que tenga información sobre su paradero pueda reportarla de inmediato.

En medio de toda esta situación, también hay alerta en el barrio Ciudad Bolívar, del municipio de Soledad, donde algunos habitantes manifiestan que un niño cayó a un arroyo que atraviesa el sector, durante el intenso aguacero que se registró en el municipio.

Aunque todavía no ha aparecido ningún cuerpo ni mucho menos hay indicios de que se trate del menor, los vecinos de la zona insisten en haber visto cómo un menor de edad fue arrastrado por la corriente cuando jugaba cerca del arroyo junto a otros niños.