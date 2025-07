Reveladores audios de familia bogotana que murió en San Andrés: parecen aclarar el hecho

La habitación que los Martínez Canro alquilaron en San Andrés para pasar sus vacaciones se convirtió en una escena de horror, luego de que a madre, padre e hijo los hallaran sin vida. Debido a que los cuerpos no tenían rastros de violencia, fueron muchos los interrogantes que se plantearon en torno a lo que podría ser una muerte por intoxicación.

Los familiares de la pareja bogotana y el niño que aparecieron muertos en un hotel de San Andrés revelaron en diálogo con Noticias Caracol los audios en los que una de las víctimas les relata que habían pedido cambio de habitación por un mal olor, lo que representaría una pista clave para esclarecer lo ocurrido mientras Medicina Legal establece si se trató de una intoxicación vía aérea.

Los audios los dieron a conocer Mayerli Andrea y Brayan Hurtado Canro, hijos de Viviana Andrea Canro Zuluaga, la mujer que murió junto a su tercer hijo, Kevin Mathías, de 4 años, y su actual pareja, Tito Nelson Martínez Hernández.

En estos audios se escucha a Viviana Andrea hablando sobre las malas condiciones en las que recibieron la habitación donde se había hospedado en el hotel Portobelo Convention, en San Andrés.

El Hotel Portobelo Beach en San Andrés se pronunció sobre la muerte de la familia bogotana. Foto: Kayak

"Acabamos de llegar. Este hotel está mohoso. Huele a mojo. No tienen toallas uy no, me dio pena. Me sentí mal con mis papás", contó en el audio.

En los audios, Viviana Andrea le cuenta a su hija, entre otras cosas, que, tras pedir el cambio de habitación, el hotel no habría atendido su solicitud. Ante esta situación Viviana incluso le pidió a su hija que intentara mirar si podía ubicarlos en otro sitio.

"Yo le dije a la muchacha que por favor me cambiara de cuarto, pero me respondieron todo feo y me dijeron que hoy no, que de pronto mañana. Yo bajé a portería a reclamar. Es que ni siquiera nos llevaron al cuarto", contó la mujer.

Las malas condiciones de las instalaciones del hotel, de acuerdo con el audio de envió Viviana a su hija, se reflejó además en los reclamos que otros huéspedes estaban haciendo a los trabajadores del sitio.

La principal hipótesis de las autoridades sobre muerte de familia bogotana en San Andrés. Foto: Captura de redes sociales

"Cuando bajé, otra mujer estaba peleando pidiendo toallas y papel higiénico. Pero el cuarto está terrible", insistió.

La gerencia del hotel, por lo pronto, se pronunció a través de un comunicado y manifestó que ha colaborado con las autoridades para esclarecer lo ocurrido.

“Acompañamos a la familia en este momento tan difícil”, indicaron en el comunicado.