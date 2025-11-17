Roban a querido y reconocido artista en Barranquilla en su casa: "No estamos seguros"

En 2025, las cifras de inseguridad en Barranquilla no solo han alertado a las autoridades, sino a la ciudadanía por el incremento de algunos delitos en diferentes sectores de la capital del Atlántico. Problema que afecta a todos los barrios y sectores, incluso, a algunas personalidades.

Ejemplo de ello fue el reconocido y querido artista Alfonso Stummo, que fue víctima de robo en su vivienda en el barrio Tabor en la capital del Atlántico. De acuerdo con la información, los ladrones lograron llevarse más de 100 millones de pesos y varios objetivos de valor.

Alfonso Stummo, querido y reconocido artista en Barranquilla // Foto: Facebook Alfonso Stummo

"Esta ciudad está invivible, a diario veo cómo le roban a la gente las cadenas, los relojes. A los colegas, a la gente, cómo es que ni con nuestras prendas se pueda andar bien, que ya optamos por andar sin ellas. Pero entonces acá en la casa llegan por las prendas y nuestras cosas, que tanto sacrificio que uno se consigue sus cosas. En carretera, trasnochadas, para tener sus cositas y lleguen unos bandidos y en un ratico se lleven las cosas de uno", expresó el artista, entre lágrimas, en sus redes sociales sobre lo sucedido.

Los ladrones lograron burlas los sistemas de seguridad y destruyeron las cámaras, en donde el objetivo era el closet del artista en donde lograron llevarse dos relojes Rolex, cadenas, aretes y pulseras de oro, además de dinero en efectivo que tenía el cantante en su vivienda a raíz de un show.



"Por cómo ocurrió todo, no descarto la posibilidad de que alguien que prestaba servicios en el hogar pudiera haber facilitado información", añadió, pues le sorprendió de la manera en que llevaron a cabo el crimen. Por eso, ya puso todo en manos de las autoridades para que pronto se pueda dar con los responsables de este robo millonario, además conocer si fue algo planeado.