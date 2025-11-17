En vivo
Roban a querido y reconocido artista en Barranquilla en su casa: "No estamos seguros"

Roban a querido y reconocido artista en Barranquilla en su casa: "No estamos seguros"

La imagen de todas las cosas de su casa, casi destruidas, causó un fuerte malestar y un rechazo por la inseguridad que se presenta en la capital del Atlántico.

