General Edwin Urrego no seguirá como comandante de la Policía en Barranquilla

Los días del general Edwin Urrego al frente de la comandancia de la Policía Metropolitana de Barranquilla llegarán a su fin esta semana, pues su lugar será tomado por el coronel Miguel Andrés Camelo Sánchez, quien al momento es el comandante de la institución armada en Pereira.

Blu Radio conoció que este fin de semana iniciaron los empalmes con las diferentes seccionales, mientras que aún no es de conocimiento si Urrego pasará a otra división en la Policía o si finalmente dará un paso al costado de manera definitiva.

Recordemos que hubo gran polémica por la reacción del presidente Gustavo Petro en medio del altercado que hubo el pasado 30 de octubre entre estudiantes de la Universidad del Atlántico y autoridades, del que declaró en sus redes que los autores de ese sobrevuelo “no iban más” y que tampoco “quería sirvientes de las mafias politiqueras”.

Del mismo modo, el ambiente se tornó mucho más hostil por el reciente allanamiento a la casa del ministro de Interior, Armando Benedetti, lo que, al parecer, no cayó bien dentro del Gobierno tras ser apoyado por varias unidades de la ciudad.



Esas versiones no se mitigaron con el pasar de los días, pese a que la misma magistrada de la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia, Cristina Lombana, decidió enviar una carta al ministro de Defensa, Pedro Sánchez, en la que alegaba que ella misma dirigió la diligencia en Lagos del Caujaral.

Lombana señaló que los policías que estuvieron presentes en el allanamiento en todo momento guardaron la compostura y acataron todas las instrucciones que impartió.

“Ante las posibles vicisitudes que habitualmente se presentan en el desarrollo de estas actividades, dispuse el acompañamiento de diferentes especialidades policiales, Dijín, Sijín, Goes, quienes no tuvieron conocimiento de la misión sino hasta su ejecución”, aclaró.

No obstante, en la reciente semana todas las comunicaciones oficiales de la Policía Metropolitana fueron emitidas por el teniente coronel Belkin Villarreal, subcomandante de la jurisdicción, pues se hablaba de un encuentro de generales en Bogotá que requería la presencia de Urrego.



Nuevo comandante

El señor coronel Miguel Andrés Camelo Sánchez, quien llegará a Barranquilla, con más de 30 años en su trayectoria policial, es natural del municipio de Tocaima (Cundinamarca), Administrador Policial y Profesional en Administración de Empresas, con estudios de posgrado en seguridad; de igual manera, cuenta con cursos de actualización, seminarios, diplomados y simposios en tácticas de protección a personas, policía comunitaria, administrador de unidad policial, derechos humanos e integridad y transparencia institucional en la lucha contra la corrupción adelantados en el país y en el exterior.

Por su sobresaliente vocación al servicio de los colombianos, en su hoja de vida reposan 58 condecoraciones y 135 felicitaciones.

Su trayectoria se encuentra ligada a áreas como seguridad ciudadana, protección a personas, policía comunitaria y educación policial, las cuales ha desempeñado en unidades como los Departamentos de Policía Boyacá, Santander y Meta, de igual manera se desempeñó en la Metropolitana de Bogotá y la Escuela de Cadetes General Santander, la Dirección de Protección, la Dirección de Seguridad Ciudadana, Director de la Escuela de Posgrados de Policía “Miguel Antonio Lleras Pizarro”, Metropolitana de Popayán, agregado de Policía en Washington- OEA y Subcomando Metropolitana de Bogotá.