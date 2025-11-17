En vivo
General Edwin Urrego no seguirá como comandante de la Policía en Barranquilla

Blu Radio conoció que este fin de semana iniciaron los empalmes con las diferentes seccionales en Barranquilla y su área metropolitana.

General Edwin Urrego, comandante de la Policía Metropolitana de Barranquilla.
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 17 de nov, 2025
Editado por: Redacción BLU Radio

