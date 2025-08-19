Sanciones contra operadores involucrados en estafa a turistas en Cartagena; devolvieron el dinero

Luego de que dos turistas mexicanos denunciaran que fueron víctimas de una estafa y un cobro casi extorsivo durante un paseo a la isla de Tierrabomba, en la zona de Cartagena, las autoridades distritales anunciaron una serie de medidas para poner en “cintura” a los operadores turísticos involucrados en este desafortunado hecho.

Tras identificar a los tripulantes de la embarcación en la que se habría obligado a pagar $1.800.000 pesos a los turistas bajo la amenaza de no regresarlos a la orilla, la Secretaría de Turismo reportó el cobro irregular ante la Casa del Consumidor y la Superintendencia de Industria y Comercio, logrando la suspensión inmediata del datáfono utilizado en el establecimiento de comercio.

Asimismo, la embarcación involucrada en el hecho fue reportada ante la Dirección General Marítima, con el fin que se establezca si cumple con toda la documentación requerida para su operación marítima.



Devolvieron parte del dinero

Por su parte, la Secretaría del Interior dio a conocer que los cuestionados operadores devolvieron parte del dinero que fue cobrado a los turistas, exactamente 800 mil pesos. Sin embargo, no se ha informado aún que pasa con el resto del dinero.

“No vamos a permitir que malas prácticas empañen la imagen de Cartagena ni pongan en riesgo la seguridad de quienes confían en nuestra ciudad como destino turístico. Actuaremos con toda la contundencia de la ley frente a estos hechos”, señaló Teremar Londoño, secretaria de turismo de Cartagena.

Cabe recordar que la promesa de una tarde de playa en una isla paradísiaca, se convirtió en una pesadilla digna de una película en altamar para dos turistas mexicanos este fin de semana en Cartagena.

Según el relato de los visitantes, todo inició cuando se encontraban en las playas de Bocagrande y fueron contactados por dos operadores turísticos que les ofrecieron llevarlos a una playa en la isla de Tierrabomba, en donde solo debían pagar por el consumo que hicieran en el lugar, y el transporte de la lancha cuyo valor era de 80.000 pesos ida y regreso.

Sin embargo, aunque todo parecía ir bien, y justo cuando venían de regreso a la ciudad tras permanecer una hora y 30 minutos en una playa conocida como ‘Paraíso de sol’, en pleno viaje en la mitad del mar y bajo amenazas, los conductores de la embarcación y otras tres personas que se subieron a la misma, les obligaron a pagar $1.800.000 por el supuesto uso de las instalaciones de la playa. Algo que, aseguran, nunca estuvo pactado en la negociación inicial.

“De repente en medio de altamar apagaron motores y uno de ellos empezó a decirnos que pagáramos la visita de la isla, que habíamos hecho uso de las instalaciones y de todos los club de playa de la isla de Tierrabomba, el cual tenía un costo de 1,800,000 pesos, al cual nosotros nos opusimos al desconocer esto desde un inicio (…) Prácticamente nos estaban diciendo que nos iban a dejar bajar, se pusieron muy agresivos, sino le pagamos esa suma”, contó en diálogo con Blu Radio, Gretel Miranda, la mexicana afectada.



Estamos entregando todo el material a la Fiscalía: Policía

Entretanto, la Policía Metropolitana de Cartagena indicó que una vez los turistas interpusieron la denuncia se activó el protocolo para este tipo de casos, y que todo el material probatorio está en este momento en manos de la Fiscalía.

“Inmediatamente conocida la denuncia, la Policía Nacional empieza la ubicación de la embarcación, lo cual fue imposible. Al otro día, sin embargo, el dueño de la embarcación se presenta ante las autoridades, juntos a las otras dos personas, que a través de la denuncia están siendo caracterizadas. En este momento se tienen identificadas unas personas y por supuesto la Policía Nacional está dejando a disposición de la Fiscalía General de la Nación, todo lo que hemos tenido conocimiento, a través de la denuncia para hacer una ampliación de la misma”, detalló el general Gerlver Yecid Peña, comandante de la Policía de Cartagena.