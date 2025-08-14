Se disparan homicidios en área metropolitana de Barranquilla: han subido un 16 % en agosto

Los 37 asesinatos ocurridos en los primeros 12 días de agosto en el área metropolitana de Barranquilla no solo reflejan un aumento del 16% en homicidios en comparación con el mismo periodo del año anterior, cuando hubo cinco casos menos; sino también un recrudecimiento de la guerra que libran bandas criminales como 'Los Pepes' y 'Los Costeños'.

Las mencionadas bandas, luego de dos ceses al fuego que han realizado este año para mostrar su supuesta voluntad de paz, parecen haber incrementado sus ataques para presionar al Gobierno a establecer una mesa de diálogo con estas organizaciones, a las que se les responsabiliza por la mayoría de los asesinatos cometidos en el área metropolitana de Barranquilla.

A lo largo del 2025 se han registrado 478 homicidios en el área metropolitana, siendo que la mayoría de estos crímenes se concentran en Barranquilla (286) y Soledad (135). La cifra total también representa un incremento del 6 % si se compara con los registros que había en 2024 hasta esta época.

Para la Personería de Barranquilla, esta es una crisis en materia de seguridad que se deriva de la falta de políticas y estrategias sostenibles por parte de las autoridades. El personero Miguel Alzate cuestiona que, si bien "cada vez que hay una masacre o un pico de homicidios las autoridades se alertan, hacen operativos y hay capturas, todo esto a los pocos días merma".

Luego, Alzate insistió en que se requiere una intervención urgente del Gobierno Nacional: "Sabemos que los delitos que se viven en Barranquilla son auspiciados finalmente por organizaciones del orden nacional. Entonces, si nosotros no vemos una política integral dictada desde el orden nacional, que impacte en nuestro territorio, lastimosamente no vamos a estar atendiendo de manera integral el problema de seguridad".