Blu Radio  / Regiones  / Caribe  / Sicarios asesinan a dos jóvenes y dejan herido un menor en el sur de Barranquilla

Sicarios asesinan a dos jóvenes y dejan herido un menor en el sur de Barranquilla

Autoridades no descartan que el ataque a bala esté relacionado por problemas entre pandillas.

Foto de referencia de una escena del crimen
Escena del crimen
Foto: AFP
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: septiembre 05, 2025 11:43 a. m.

Hacia las 8:30 de la noche de este jueves, en la calle 98 con carrera 6 sur, del barrio 20 de Julio, dos sicarios en moto atacaron a tiros a un grupo de jóvenes que conversaba en una esquina.

De acuerdo con testigos, el parrillero de la moto descendió del vehículo, desenfundó un arma de fuego y disparó en repetidas ocasiones contra las víctimas, para luego huir del lugar.

Uno de los jóvenes asesinados es Erik Enrique Yépez Benítez, de 20 años, quien prestaba servicio militar en el Ejército Nacional y se encontraba en la ciudad con un permiso de descanso por motivo de su cumpleaños.

La otra víctima mortal es Juan David Solano Romero, de 22 años, quien vive en el municipio de Soledad. Ambos fueron trasladados al P.A.S.O. Santa María, donde finalmente fallecieron.

En el mismo hecho resultó herido Juan Luis Yaguna Zambrano, un adolescente de 17 años, estudiante de undécimo grado. El menor fue impactado por un disparo en el glúteo y permanece bajo observación médica.

Autoridades no descartan que este atentado tenga relación con enfrentamientos de pandillas conocidas como Los Chikis y Los San Carlos, las cuales operan en el sector.

El caso se encuentra en manos de personal de la Sijín que adelanta la investigación.

