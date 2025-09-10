Terrible hallazgo en Santa Catalina, Bolívar: encuentran tres cuerpos en zona rural

Los habitantes del corregimiento de Colorado, en zona rural de Santa Catalina, al norte de Bolívar, fueron sorprendidos con un terrible hallazgo en las últimas horas.

En una zona enmontada de este corregimiento fueron encontrados los cuerpos de tres hombres que habrían sido asesinados con armas cortopunzantes, y que presentaban posibles signos de tortura.

La Policía Metropolitana de Cartagena, que tiene a su cargo esta jurisdicción, indicó que las víctimas fueron identificadas como Luis Fernando Chávez Daza, Luis Fernando Meza Aldana, y Haizzar Junior Natera Echeverri, los tres oriundos de otros departamentos del país, y con anotaciones judiciales por varios delitos, entre ellos, concierto para delinquir por darse al terrorismo.

“Al llegar al lugar de los hechos, efectivamente, la Policía Nacional acordona el lugar y encontramos tres cuerpos sin vida, en estado de descomposición, de sexo masculino. Las primeras indagaciones han permitido establecer la identidad de estas tres personas con antecedentes judiciales, por porte ilegal de armas de fuego, tráfico de estupefacientes, terrorismo, fuga de presos, entre otros. Todo indica que estas personas perdieron la vida por lesiones con arma corto punzante, y se está realizando toda la investigación con un equipo especial del CTI de la Fiscalía General de la Nación y de la Policía Nacional”, explicó el comandante de la Policía de Cartagena, el general Gelver Yecid Peña.

Hasta el momento, las autoridades no han confirmado si estos hombres fueron asesinados en el mismo lugar donde fueron encontrados sus cuerpos, y tampoco cuándo se habría producido su muerte.

Los tres son oriundos de Orito, Putumayo, Luruaco, Atlántico y Carolina, Antioquia.