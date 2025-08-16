Un muerto y dos heridos tras intento de robo a carro de valores en Santa Marta

Como Deimer Pérez fue identificado el hombre que falleció en las últimas horas, luego de evitar el robo a un carro de valores a las afueras de un centro comercial en Santa Marta, donde debió protagonizar un violento intercambio de disparos en el que también resultaron heridos su compañero y un menor de edad.

Los detalles fueron entregados por el mismo comandante de la Policía Metropolitana de Santa Marta, coronel Jaime Hernán Ríos, en un comunicado oficial a los medios, en el que también se especificó que el suceso tuvo lugar en el Minka Mall.

“Se conoció sobre un presunto caso de hurto a un vehículo de valores en las afueras del centro comercial Minka Mall, donde al parecer dos hombres que se movilizaban en una motocicleta se enfrentaron con arma de fuego al personal de la seguridad privada”, dijo inicialmente.

“En los hechos, dos hombres adscritos a la empresa de seguridad privada y un menor de edad resultaron heridos, quienes fueron trasladados de inmediato a un centro asistencial. Lamentablemente, uno de los funcionarios de la empresa de seguridad falleció debido a la gravedad de las heridas”, agregó.

Desde la institución armada lamentaron el episodio afirmando que “enluta a una familia y que deja un vacío al interior de un hogar”. “Rechazamos este tipo de hechos violentos en la ciudad por actores criminales que pretendían hurtar y despojar a estos empleados del dinero que les fue entregado para transportar lo cual no fue posible gracias al sigilo de estos hombres, acompañamos a las familias y como Policía tenemos el compromiso de dar con los responsables”, apuntaron.

Del fallecido se sabe que era oriundo de Ciénaga, Magdalena, y que no alcanzó a reponerse de la gravedad de sus heridas en la clínica Los Nogales. Asimismo, el guardia de seguridad herido fue identificado como Yeison Molina.

La Policía Metropolitana de Santa Marta invitó a la comunidad para que entregue información relacionada que ayude a la captura de estos actores criminales.