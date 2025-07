Una extorsión por parte del ELN estaría detrás de la quema de maquinaria en Cesar

En un consejo extraordinario de seguridad realizado este lunes, las autoridades del Cesar pudieron establecer las primeras hipótesis en torno a la destrucción de una importante maquinaria perteneciente al municipio de La Jagua de Ibirico, la cual fue incinerada por hombres armados entre las veredas Caudaloso y La Guamera.

En el lugar del ataque no sólo amenazaron al vigilante a cargo de la supervisión de los equipos, sino que dejaron instalada una bandera del ELN, lo cual sorprendió a las autoridades que hasta ese momento no tenían información sobre la presencia de esta guerrilla en la zona, pero no fue motivo de asombro para el contratista que ya venía siendo perseguido por supuestos miembros de este grupo armado.

"Al parecer, hay algunos alias que llamaron al contratista y lo querían citar posiblemente para exigirle una 'vacuna', a lo cual el contratista se negó y cambió sus números para que no lo atemorizaran más, pero esto repercutió y se reflejó en este acto terrorista, perjudicándolo con una quema de la maquinaria", contó el alcalde de La Jagua de Ibirico, Leonardo Hernández.

El mandatario anunció que, de manera conjunta con la Gobernación del Cesar, se está ofreciendo una recompensa de hasta 30 millones de pesos por información que permita dar con los responsables de este ataque, en la que resultaron afectadas una fibrocompactadora y una volqueta, empleadas para la pavimentación de una vía terciaria, obras que, según dijo el alcalde, será retomada en próximos días.