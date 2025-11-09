UniAtlántico defiende nombramiento de su rector y denuncia a Comité Electoral

En manos de la Fiscalía General de la Nación ya está una denuncia penal presentada por la Oficina Jurídica de la Universidad del Atlántico contra miembros de su reciente Comité Electoral, los cuales dieron a conocer una resolución que busca propiciar que el Consejo Superior declare como nulo el nombramiento de Leyton Barrios como nuevo rector.

Alerta la institución superior sobre la posible comisión de los delitos como prevaricato por acción y usurpación de funciones públicas, teniendo en cuenta que, a la fecha de expedición del mencionado documento, el Comité Electoral había perdido competencia funcional y temporal o, en otras palabras, que sus potestades habían terminado.

“La denuncia se fundamenta en que, a la fecha de expedición del mencionado documento, el Comité Electoral había perdido competencia funcional y temporal, dado que el proceso electoral culminó con la elección del rector Leyton Barrios Torres, formalizada mediante el Acuerdo Superior No. 000032 del 27 de octubre de 2025, acto administrativo que goza de presunción de legalidad”, se puede leer en el comunicado.

Asimismo, aclara que uno de los firmantes ya no es vicerrector de Docencia, vulnerando los principios de legalidad, y que una eventual nulidad del nombramiento solo puede ser ordenada por un juez.



“De igual forma, se advierte que una de las personas firmantes no ostentaba el cargo de vicerrector de Docencia al momento de suscribir dicha resolución, por lo cual su intervención carece de sustento jurídico y vulnera los principios de legalidad y competencia administrativa”, sostienen.

“En consecuencia, ningún órgano interno de carácter administrativo, incluyendo un comité electoral universitario, puede revocar o dejar sin efecto una elección válida mediante resolución posterior, una vez concluido el proceso electoral y perfeccionado el acto de designación”, agregan.

El Ministerio de Educación ya había abierto una investigación preliminar al Comité de Credenciales y al Consejo Superior de Uniatlántico para verificar presuntas irregularidades en la elección de su rector.

Mientras tanto, la Universidad también reiteró su compromiso con la transparencia, el respeto a la legalidad y la defensa de la institucionalidad universitaria, “pilares esenciales para garantizar la estabilidad y legitimidad de sus procesos”.