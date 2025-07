Usuarios de Audifarma reciben aviso por carencia de miles de medicamentos

La crisis por la no entrega de medicamentos se agrava cada día más en el país, hasta el punto en el que los gestores farmacéuticos están optando por enviar, a través de correos electrónicos, respuestas a los usuarios con extensas listas de todos los medicamentos que faltan en su stock como efecto de la falta de entregas por partes de las empresas farmacéuticas.

Así le sucedió en la mañana de este miércoles 16 de julio a Leonor, una usuaria de la EPS Mutual Ser en Barranquilla, a quien desde hace más un mes no le entregan su dosis de pancretina.

A ella no solo le dijeron que no había en almacén su medicamento, sino también le dieron la lista de otras 76 referencias de medicamentos, por los que se hicieron pedidos desde el 5 de junio y, cuyo despacho no ha sido realizado por parte del laboratorio Tecnoquímicas S.A.

Se trata de 235.310 unidades de medicamentos pendientes por entregar y que, “por razones ajenas a esta empresa”, es decir, Audifarma, no están disponibles para los usuarios que atiende este dispensario.

"Ayer fui a Mutual Ser a verificar qué estaba pasando, porque cada vez que iba a un Audifarma me decían que no había, pero no me explican por qué. Me dijeron que esperara por una respuesta. Y hoy me mandaron un correo explicándome que no es solo mi medicamento el que no hay, sino que son una infinidad. Me salen ocho hojas con medicamentos que no están disponibles. Me pidieron un correo y me enviaron esto. La verdad el panorama es muy preocupante", dice la mujer, quien advierte que requiere con urgencias sus medicamentos.

Llama la atención que entre lo pendiente por entrega hay, por ejemplo, 157.000 unidades de acetaminofén por 500 mg, más de 4 mil de valsartán y más de 7.000 de metacarbamol. Solo estos tres medicamentos concentran el 71% del total de pendiente por despacho desde el laboratorio tecnoquímicas a Audifarma, por los pedidos realizados entre el 5 y 16 de junio de este año.

