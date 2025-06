Retrasos en la entrega de medicamentos persisten en dispensarios de Audifarma

Las filas en los dispensarios continúan. Pacientes, muchos con enfermedades crónicas, llegan desde la madrugada, pero la entrega de medicamentos sigue siendo demorada. La situación genera preocupación y reclamos.

En la localidad de Antonio Nariño, específicamente en el barrio Restrepo, decenas de personas se reúnen diariamente frente al dispensario farmacéutico de Audifarma con la esperanza de recibir sus medicamentos formulados. La escena se repite cada mañana: pacientes que llegan desde muy temprano, muchos incluso en la madrugada, forman largas filas en espera de ser atendidos. Sin embargo, en muchos casos, la espera no se traduce en la entrega efectiva de los medicamentos.

Los usuarios reportan que, con frecuencia, se retiran del lugar con fórmulas catalogadas como “pendientes”, es decir, medicamentos que no se encuentran disponibles al momento y que supuestamente serán entregados posteriormente. No obstante, varios testimonios indican que dichos pendientes nunca llegan, o lo hacen tras una espera considerable que en algunos casos supera varios meses.

En el lugar es común encontrar adultos mayores, personas con condiciones de salud complejas y pacientes que deben movilizarse en compañía de familiares o incluso con niños en brazos. Para muchos, esta es una rutina que se ha vuelto parte de su día a día.

Una de las voces que refleja esta problemática es la de Zoraida Parra, paciente afiliada a Capital Salud, quien padece diabetes y es trasplantada renal. “Llevo sufriendo con la entrega de medicamentos desde enero. No me entregan la insulina, no me entregan los inmunosupresores, y tengo una bomba de insulina pendiente con todos sus insumos”, explicó en entrevista con Blu Radio. Según relata, el proceso es el mismo cada vez: debe esperar durante horas para que finalmente le informen que no hay disponibilidad del medicamento. “Estoy a 100 fichas para pasar a que me digan si sí hay o no hay. Y cuando llego a la taquilla, simplemente me dicen que no hay. Me llevo otro pendiente”, señaló.

Suministrado por la comunidad.

En otra entrevista, una mujer de la tercera edad, también paciente diabético, relató que lleva esperando desde el año pasado por varios medicamentos que nunca han llegado. “Tengo como seis medicamentos pendientes. Ayer vine y me dijeron que no ha llegado. Esta mañana fui a otra farmacia y tampoco. Me mandan de vuelta a Capital Salud porque ya se perdió ese entrego. Esa es la situación que estamos viviendo”, expresó.

Óscar Bautista Lozano, otro de los usuarios afectados, sostuvo que los medicamentos no se entregan completos y que esto representa un riesgo para la salud. “Siempre hay pendientes, y esos medicamentos tienen un tiempo de vencidez. Después de eso ya no sirven y toca empezar el proceso de nuevo”, indicó.

Aunque los testimonios se enfocan en el dispensario del barrio Restrepo, varias personas han señalado que la situación se repite en otros puntos de entrega administrados por Audifarma. Esto ha generado preocupación entre los pacientes, quienes no solo enfrentan dificultades logísticas y económicas, sino también un impacto directo en sus tratamientos médicos, que en muchos casos son continuos y vitales.

Algunos usuarios afirman que, ante la imposibilidad de recibir sus medicamentos a través del sistema de salud, han tenido que adquirirlos por su cuenta, lo que representa una carga económica adicional que no todos están en capacidad de asumir. “Me tocó comprar la insulina por fuera porque no puedo quedarme sin ella. Es esencial para mí”, agregó Zoraida Parra