Grave accidente múltiple en la vía Bogotá–Girardot deja dos personas muertas y siete heridas

En la mañana de este miércoles 5 de noviembre se registró un grave accidente de tránsito en el kilómetro 3 de la vía Bogotá–Girardot, a la altura del municipio de Ricaurte, Cundinamarca. El hecho dejó al menos dos personas muertas y siete heridas.

El siniestro, un choque múltiple, involucra al menos tres automóviles, varios camiones y motocicletas. Debido a la magnitud del accidente, las autoridades mantienen un cierre total de la calzada mientras avanzan las labores de atención y retiro de los vehículos.

En el lugar hacen presencia unidades de la Concesión Vía Sumapaz, la Policía de Tránsito y Transporte y la Policía Judicial, quienes trabajan para restablecer la movilidad lo antes posible.

Desvíos habilitados

Vehículos livianos: pueden tomar la variante de Girardot y continuar hacia el municipio de Flandes.

pueden tomar la variante de Girardot y continuar hacia el municipio de Flandes. Vehículos de carga: deben seguir por la variante de Girardot hasta el desvío hacia Honda.

Videos difundidos en redes sociales muestran la magnitud del accidente, con varios heridos y vehículos totalmente destrozados. Además, en la zona se presenta fuerte congestión vehicular que se registra en la zona.

