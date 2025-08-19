Habla alcalde de Mesitas del Colegio sobre familia asesinada en finca vacacional: no eran turistas

El asesinato de una familia en una finca vacacional de Mesitas del Colegio tiene conmocionada a la comunidad de ese municipio. El hecho se registró exactamente en la vereda de San Ramón en límites con el municipio de Viotá.

El alcalde de Mesitas del Colegio se pronunció sobre este triste hecho enfatizando un punto clave: las víctimas "no eran turistas". Según sus declaraciones, las personas vivían y trabajaban en el negocio de la piscina en el lugar.

La situación es actualmente materia de investigación por parte de las autoridades. El comandante de la policía departamental ya se ha movilizado a la zona para supervisar las pesquisas.

El alcalde también aclaró que este incidente no se atribuye a milicias o grupos al margen de la ley, sino a una "situación con temas de personas extranjeras que llegaron al territorio". El objetivo de la presencia de estas personas en la zona está bajo investigación.

Expresando un profundo lamento por las pérdidas, el alcalde señaló que no esperaban que este tipo de hechos volvieran a ocurrir después de muchos años. Aseguró que se realizarán todos los esfuerzos con la Policía Nacional, la Fiscalía y demás autoridades para capturar a los responsables de estos actos delictivos.

Según Indepaz, el saldo de este violento suceso es devastador: tres personas fueron asesinadas y tres resultaron heridas. Inicialmente, se reportaron dos personas desaparecidas al momento de los hechos. Aunque la identidad de las víctimas mortales aún no ha sido plenamente establecida, se presume que se trata de miembros de una misma familia: dos hombres y una mujer, señaló Indepaz.