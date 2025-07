Madre de víctima de feminicidio en Soacha rompe el silencio y revela detalles

Hace unas semanas se presentó un terrible caso de feminicidio en Soacha, Cundinamarca, que conmocionó a los habitantes. El crimen se registró el 18 de julio en el interior del conjunto residencial Balcones del Sol 2.

Arelys Olivero Triana, madre de Angie Paola Olivero Triana, la joven asesinada, dio detalles en Q'Hubo sobre lo que se sabe de este hecho. La mujer denunció que el crimen se pudo haber evitado.

Arelys recordó el momento exacto en que supo que algo no estaba bien: “Ella no fue por sus hijos, no respondió los mensajes, no llegó al jardín por la niña. Yo sentí que algo estaba mal. Me fui a su trabajo, me dijeron que tampoco había llegado. Entonces supe que algo grave pasaba”, relató.

Desesperada decidió ir al apartamento junto a su nieto, donde encontró la macabra escena: “Fuimos nosotros los primeros en encontrarla. Estaba tirada en el piso, atada de manos, con cinta en la boca. Mi hija... mi hija estaba ahí sola”.

La madre de Angie, además de rogar por justicia, también cuestiona la responsabilidad del personal de seguridad del conjunto. En su testimonio aseguró que los dos hombres señalados de estar involucrados en el feminicidio entraron y salieron del lugar con total libertad.

“La guarda del conjunto los dejó pasar. Luego salieron con una caja y volvieron a ingresar. ¿Cómo no se dio cuenta de nada?”, agregó.

Arelys asegura que, hasta el momento, nadie ha identificado a los responsables y teme que el crimen quede en la impunidad. “Es la hora y no sabemos quiénes son. No se ha dicho nada. Me da miedo que esto quede así, que mi hija no tenga justicia”.

Angie Paola tenía 30 años, era madre de dos hijos y según su familia, se esforzaba por darles un futuro mejor. “Estaba estudiando enfermería, trabajaba haciendo jeans, todo lo hacía por sus niños. Le encantaba la vida, bailaba, cantaba, siempre tenía una sonrisa. Tenía más ojos que una papa criolla, así era de viva, de chispa”, recordó su madre.

Me duele el vil feminicidio ocurrido hoy en Soacha. Nuestra ciudad no tolera ningún tipo de violencia contra las mujeres. Las primeras acciones de la @PoliciaColombia permitieron identificar a dos sujetos extranjeros como los principales sospechosos de este crimen que hoy nos… — Julián Sánchez Perico Jr (@JulianPericoJr) July 19, 2025

Mientras avanzan las investigaciones, la Alcaldía de Soacha ofrece una recompensa de hasta 20 millones de pesos por información que permita dar con los responsables. “Nos entristece y nos llena de absoluto dolor lo acontecido con el feminicidio en la ciudad. Rechazo cualquier tipo de violencia contra las mujeres en el territorio", señaló en su cuenta de X el alcalde de Soacha, Julián Sánchez Perico.