Quería grabar la famosa Nariz del Diablo y estuvo a punto de captar una tragedia

En redes sociales, hay cientos de videos que llaman la atención por sus historias insólitas, graciosas o incluso alarmantes. Uno de estos casos fue compartido recientemente por el usuario Fabián Chitiva (@fabian.chitiva78) en TikTok, y rápidamente se volvió viral.

El clip, publicado el sábado 17 de mayo, muestra cómo una simple intención de capturar la conocida curva de la ‘Nariz del Diablo’, en la vía que conecta a Bogotá con Girardot, casi termina en tragedia. “Como cuando quieres hacer un video y casi terminas grabando una tragedia”, se lee en el video, que ya supera las 330.000 reproducciones, acumula miles de ‘me gusta’ y ha generado una ola de comentarios en la plataforma.

En las imágenes se observa cómo un vehículo blanco, al acercarse a la peligrosa curva, parece perder el control por un descuido del conductor, a punto de salirse de la carretera y caer por un abismo. Por fortuna, las barandas de seguridad instaladas en el sector evitaron que el hecho pasara a mayores.

El video está acompañado del popular audio “Ayyy, sueñito”, lo que ha generado una mezcla de reacciones entre los usuarios, que oscilan entre el humor y la preocupación. Comentarios como “Por estar mirándole los mocos a la nariz del diablo”, “Yo no puedo creer hasta dónde está llegando la humanidad, prefiere sacar el celular para grabar la tragedia y no ayudar a prevenirla”, o “Vee, yo no confiaba en esas barreras, pero veo que sí pueden prevenir accidentes”, reflejan el impacto del video.

Aunque el incidente no pasó de un susto, el clip ha generado un debate sobre la responsabilidad al volante y los riesgos de la distracción, ya sea por cansancio o el uso del celular.