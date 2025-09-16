Regiotram de Occidente contará con un novedoso sistema: haría que usuarios se ejerciten

El Regiotram de Occidente ya supera el 30% de avance en su construcción. Este proyecto no solo busca convertirse en el primer tren que conecte a Bogotá con los municipios de la Sabana de manera rápida y eficiente, sino que también pretende diferenciarse con un componente innovador: la integración de un sistema que permitirá a los usuarios hacer ejercicio en el camino.

La propuesta fue presentada por la Secretaría de Movilidad Contemporánea en la Cumbre Internacional de Sostenibilidad e Innovación Ambiental, escenario donde se revelaron los resultados preliminares de un estudio de factibilidad realizado con el apoyo técnico de la firma Steer Group. Este trabajo plantea la implementación de un Sistema de Bicicletas Compartidas (SBC) que complemente la operación del Regiotram.

De acuerdo con Sandra Burgos, gerente de estudios sectoriales, el uso de la bicicleta no solo ayuda a reducir la huella ambiental, sino que también fomenta hábitos saludables entre los usuarios. “La movilidad activa genera impactos positivos en la calidad de vida y es clave para que el Regiotram logre su objetivo de transformar el transporte en la región”, destacó.



Bicicletas y Regiotram: integración para la movilidad

La idea es permitir que los usuarios combinen trayectos en bicicleta con el tren, lo que soluciona la dificultad de los llamados primeros y últimos kilómetros de cada viaje. Esto facilitará que habitantes de zonas periurbanas puedan acceder al sistema sin depender del vehículo particular.

Vagón a escala real del Regiotram de Occidente Foto: Gobernación de Cundinamarca

El estudio evaluó patrones de movilidad intermunicipal, estimó el número potencial de usuarios e identificó los requerimientos técnicos y financieros para que el sistema funcione desde 2026, año en que se prevé el inicio de la operación del Regiotram.

En la discusión participaron representantes del Ministerio de Transporte, expertos de Steer Group y funcionarios de la Secretaría de Movilidad de Mosquera, quienes coincidieron en que la articulación institucional será clave para el éxito del proyecto. También resaltaron que la sostenibilidad dependerá de acuerdos claros en mantenimiento, financiación y participación del sector privado.



Beneficios del transporte intermodal y la bicicleta

La propuesta no solo apunta a mejorar la conectividad, sino también a consolidar un modelo de transporte intermodal que integre tren, bicicletas y otros sistemas como TransMilenio o el metro de Bogotá. Entre los beneficios se destacan la descongestión vial y el aumento en el acceso a servicios para los habitantes de la región.

La Secretaría de Movilidad indicó que las conclusiones del estudio serán la base para definir el diseño operacional, la ubicación de estaciones, el esquema de financiación y un plan piloto que será socializado con la ciudadanía.

Además, moverse en bicicleta aporta beneficios comprobados para la salud física y mental. Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), el ciclismo regular disminuye el riesgo de enfermedades cardiovasculares, diabetes tipo 2, hipertensión y algunos tipos de cáncer. También fortalece músculos, mejora la capacidad pulmonar y ayuda a mantener un peso saludable. En el plano mental, reduce el estrés y la ansiedad, favorece el sueño y aumenta la energía diaria, convirtiéndose en un hábito protector y sostenible.