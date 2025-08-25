RegioTram revela inesperado detalle de sus trenes: este dato evitaría que llegue tarde

Para los bogotanos, como para quienes viven en la Sabana de Occidente, el Regiotram es una de las obras más esperadas, pues significaría un cambio importante en la calidad de vida de los ciudadanos, especialmente para quienes se deben trasladar día a día por este corredor vial.

Este novedoso sistema de movilidad beneficiaría a más de 43 millones de pasajeros al año, quienes usualmente se movilizan entre Bogotá y sus municipios aledaños.

Ahora, con la luz verde al proyecto, el Regiotram ya empezó sus obras y será una manera de reactivar el uso de la línea férrea del departamento. Se espera que, para el año 2027, el sistema de transporte empiece a operar comercialmente, por lo menos en su primera línea, misma que conectará al municipio de Facatativá con la localidad de Fontibón, en Bogotá.



¿Cada cuánto pasarán los trenes del Regiotram?

Uno de los cuestionamientos más comunes es el tiempo que deberán esperar los pasajeros entre tren y tren para tomarlo, un dato que podría ser vital para evitar llegar tarde a su destino.

Ante esa inquietud, vale aclarar que actualmente un viaje entre Facatativá y el centro de Bogotá puede tardar hasta 3 horas, ya sea en bus o carro particular, por lo que el Regiotram reduciría este trayecto a menos de una hora, lo que representaría un ahorro del 60 % en comparación con el tiempo actual.

Sin embargo, la frecuencia de paso de los trenes también puede marcar la diferencia, en especial si se compara con servicios como TransMilenio o el Sitp. Por ello, los trenes en horas pico pasarán cada seis minutos, mientras que en horarios valle lo harán cada 12 minutos.



Bogotá–Funza–Mosquera tendrá trenes cada 6 minutos.

El trayecto hasta Madrid será cada 12 minutos.

El recorrido hasta Facatativá pasará cada 24 minutos.

Esto haría que el servicio sea constante y confiable, con estándares muy parecidos a lo que ofrecerá el Metro de Bogotá.

Estaciones del Regiotram en Bogotá y Cundinamarca

De acuerdo con lo señalado por la Gobernación de Cundinamarca, la primera fase del Regiotram iniciará en 2027, mientras que la segunda fase, que irá hasta el centro de Bogotá, llegará en 2029. Pese a ello, el sistema tendrá 17 estaciones que se dividirán de la siguiente manera: ocho en municipios de Cundinamarca y nueve en la capital.



Estaciones en Cundinamarca:

Facatativá: a dos cuadras del parque principal.

a dos cuadras del parque principal. El Corzo : junto al patio taller El Corzo y la glorieta Cartagenita.

: junto al patio taller El Corzo y la glorieta Cartagenita. Madrid (centro): cerca de la plazoleta Alfonso López y el centro comercial Madrid.

(centro): cerca de la plazoleta Alfonso López y el centro comercial Madrid. Madrid (Flores): cercana al Parque de las Flores.

(Flores): cercana al Parque de las Flores. Mosquera (centro): junto al colegio Instituto Salesiano San José.

(centro): junto al colegio Instituto Salesiano San José. Mosquera (industrial): cerca de la fábrica de Purina.

(industrial): cerca de la fábrica de Purina. Funza (industrial): junto al parque industrial San Carlos II.

(industrial): junto al parque industrial San Carlos II. Funza (complementaria): también en el entorno del parque industrial.

Estaciones en Bogotá: