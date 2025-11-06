Video muestra momento exacto de accidente del tren de la Sabana con camioneta en Chía

El tren de la Sabana se vio involucrado este jueves, 6 de noviembre, en un fuerte accidente de tránsito con un vehículo particular que transitaba en el municipio de Chía, Cundinamarca, en uno de los cruces importantes que suele recorrer diariamente este ferrocaril.

Horas después de este accidente, se conoció a través de redes sociales un video que muestra el momento exacto del impacto entre el tren y la camioneta, en el cruce que conecta la Autopista Norte con la Carrera Séptima, lo que obligó a que el tren suspendiera su recorrido mientras llegaban las autoridades para atender el caso.



Video del accidente con tren de la Sabana

En las imágenes se puede detallar cómo el tren venía transitando normalmente y el vehículo blanco no alcanza a frenar para evitar el choque, mientras las personas que estaban cerca de la carrilera corren para proteger su integridad.

Vale recordar que las autoridades confirmaron que el conductor de la camioneta sufrió lesiones leves, por lo que fue trasladado a un centro asistencial.

Por el momento, se desconoce las causas exactas de este accidente; por ejemplo, si hubo ausencia de señalización del paso del tren, descuido del conductor del vehículo blanco, exceso de velocidad, falla mecánica u otra circunstancia.

