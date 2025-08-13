Publicidad

A prisión hombre que agredió y abusó de una joven en zona rural de Buenaventura

El hombre permanecía escondido en Tuluá luego de cometer la agresión a su víctima, según la información de las autoridades, la presión hizo que él mismo se presentara de manera voluntaria.

Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: agosto 13, 2025 06:03 p. m.

Autoridades enviaron a la cárcel a Stevan Riascos Hernández, de 25 años de edad, señalado como el presunto responsable de agredir y abusar sexualmente de una mujer de 20 años, el pasado 4 de agosto de 2025, en el corregimiento Bendiciones de Cisneros, en zona rural de Buenaventura, Valle del Cauca.

El hombre fue capturado en el barrio Popular del municipio de Tuluá, municipio donde permanecía escondido luego de cometer la agresión a su víctima, según la información de las autoridades, la presión hizo que él mismo se presentara de manera voluntaria a un CAI de la policía apara iniciar su proceso judicial.

"La Policía Nacional, a través de nuestras unidades de la SIJIN y en coordinación con el CTI. logramos hacer efectiva una orden de captura contra este hombre requerido judicialmente por el Juzgado 601 Penal Municipal transitorio con función de control de garantías de Buenaventura. Las evidencias, incluidos videos difundidos en redes sociales que muestran la gravedad de las lesiones, permitieron que, tras su presentación voluntaria ante las autoridades, se le hiciera efectiva la orden judicial y se le leyeran sus derechos como persona capturada", dijo el teniente Coronel Daniel Peralta, comandante (e) Distrito especial de la Policía de Buenaventura.

El hombre deberá responder por los delitos de Tentativa de Feminicidio, en concurso Heterogéneo con Acceso Carnal Violento, en concurso con Feminicidio. En la audiencia de legalización y formulación de cargos, el victimario decide aceptar cargos.

"Un juez de la República para dictarle medida privativa de la libertad en centro carcelario, hallándolo responsable de los hechos punibles cometidos en días pasados. Reafirmamos nuestro compromiso de protección a las mujeres contra toda forma de violencias de género y las invitamos a denunciar", explicó el oficial.

Los hechos se presentaron en un hotel, donde el hombre habría llevado a su víctima, donde según las autoridades fue abusada sexualmente y agredida físicamente, evidencias que quedaron registradas en un video de una cámara de seguridad que se hicieron virales en redes sociales, generando rechazo en colectivos de mujeres y sociedad en general.

