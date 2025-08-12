Agente de tránsito es arrastrado por conductor ebrio en el sur de Cali

Un nuevo caso de agresión contra un agente de tránsito se registró en Cali, Valle.

En un video que fue difundido por redes sociales, se ve el momento cuando un hombre que conduce un vehículo particular de color blanco, arrastra al funcionario público durante varios metros de un puesto de control instalado en la avenida Roosevelt.

Según la información que entregaron las autoridades, el hombre intentó evadir el control, por lo que su reacción fue tirarle el vehículo al agente que logró salir ileso en medio del hecho. El infractor fue capturado minutos después y llevado hasta la estación de policía de El Lido.

"Un conductor de un vehículo hace un giro prohibido en la carrera 42 de la avenida Roosevelt, allí es llamado por dos agentes de tránsito mujeres, no hace caso, sigue, pero más adelante es detenido por otro agente de tránsito, el conductor se abstiene de bajarse, y en el intento de huir y lo arrastra en el capo cinco cuadras más adelante. Gracias al apoyo de la ciudadanía, este conductor hace caso y se detiene", dijo Soraya Sinisterra, Gestora Operativa de la Secretaría de Movilidad.

También confirmaron que el conductor se encontraba bajo los efectos del alcohol, y que tenía la licencia suspendida por 10 años por conducir embriagado en otra oportunidad en el año 2021. En esa ocasión, la prueba de alcoholemia arrojó un resultado correspondiente a grado 3.

"Desde la Secretaría de Movilidad se interpondrán las denuncias correspondientes para esta persona que atentó contra la vida de nuestro uniformado y damos nuestra voz de rechazo a cualquier acto que atente contra la integridad, física y emocional de nuestros agentes de tránsito y el llamado es a la tolerancia y a respetar las normas", explicó Sinisterra.

Según cifras entregadas por la Secretaría de Movilidad, este es el caso número 55 de agresión contra gentes de tránsito que se registra en lo corrido del 2025.