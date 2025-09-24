Alcaldía de Cali anunció plan de recuperación vial hasta diciembre

Con alrededor de 50 frentes que trabajarán durante el día y la noche, se buscará mejorar la malla vial que aún se encuentra en mal estado en Cali. El anuncio lo dio a conocer el alcalde de la ciudad, Alejandro Éder, quien manifestó que el propósito es mejorar algunas calles antes de diciembre y otras antes de terminar su periodo.

Los trabajos tendrán dos inversiones: una superior a los 6 mil millones de pesos y otra por 30 mil millones, para intervenir tramos y vías de al menos 20 comunas. También habrá obras en algunos corregimientos de Cali.

"Son más de 160 kilómetros los que hemos arreglado desde que inició nuestra alcaldía, y serán al menos 150 kilómetros adicionales de aquí al 31 de diciembre. Actualmente, Cali tiene 3.000 kilómetros de vías, de los cuales 1.700 estaban en pésimo estado, y el compromiso es recuperar entre 800 y 1.000 en los próximos dos años para mejorar la calidad de vida de los caleños", expresó el mandatario.

Por su parte, Luz Adriana Vásquez Trujillo, secretaria de Infraestructura de Cali, manifestó que la intervención de las vías también fomentará el empleo en la ciudad.



"Más de 250 empleos genera la ejecución de estas obras. Además, estamos supervisando que más del 40 % de la mano de obra sea de la región y que los contratistas sean de Cali y el Valle del Cauca, porque queremos que el trabajo se quede acá", dijo la funcionaria pública.

Asimismo, anunciaron la compra de nueva maquinaria amarilla para aumentar la capacidad operativa de las cuadrillas y así agilizar la adecuación de las calles que la comunidad ha reportado con mayores daños en su malla vial.