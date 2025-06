Bloqueo intermitente en La Delfina en la vía Buenaventura por parte de comunidades indígenas

Dos comunidades indígenas mantienen un bloqueo intermitente en el sector de La Delfina, en la vía que conduce a Buenaventura, Valle, como medida de presión ante la falta de avances en sus peticiones relacionadas con la Agencia Nacional de Tierras.

Según los manifestantes, la protesta se originó, luego de que se realizara una reunión prevista para este jueves con representantes del Gobierno, quienes finalmente no contaban con poder de decisión frente a sus solicitudes.

“Hemos llegado a un acuerdo con la Policía de carreteras para dar paso, pero el día de mañana haremos bloqueo intermitente mientras sostiene una reunión con un delegado que viene el Gobierno. Esperamos que esta vez sí alguien con poder de decisión y somos dos resguardos indígenas los que nos hemos unido para pedirle a la Agencia Nacional de Tierras que nos atienda, pero ha sido muy difícil con ellos“, dijo Yuli Sanabria, autoridad indígena.

Los líderes indígenas anunciaron que este viernes 6 de junio sostendrán una nueva reunión para evaluar si se ha avanza en acuerdos. De no lograrse, advirtieron que podrían mantener el bloqueo total de la vía.

“Nosotros hemos agotado todos los mecanismos de diálogos, pero no hemos tenido respuesta a ellos. Incluso, hemos viajado a Bogotá, pero tampoco nos han atendido, entonces por eso hoy, al ver que no cumplieron, decidimos tomarnos la vía y si no lo hacen, pues seguiremos haciendo esto, porque es la única manera que nos prestan atención, porque seguimos siendo afectados en tema de tierras“, explicó la líder indígena.

Además, se confirmó que el próximo 1 de julio se realizará un nuevo encuentro en Bogotá, donde se espera continuar con el proceso de diálogo.