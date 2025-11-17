Clínica de Occidente cierra temporalmente atención a usuarios de la Nueva EPS en Cali

La Clínica de Occidente de Cali anunció que, a partir de esta semana, va a cerrar temporalmente su atención a los usuarios de la Nueva EPS.

A través de un comunicado, la clínica señaló que la decisión se toma, después de haber llegado a un momento determinante que la obliga a tomar medidas responsables, y así garantizar la sostenibilidad de la labor asistencial.

Teniendo en cuenta que la Nueva EPS ha incumplido con sus pagos correspondientes, se hace insostenible seguir garantizando una buena atención, por lo que esta suspensión del servicio se hace de manera preventiva.

“Esta medida no representa una ruptura, es un acto de responsabilidad institucional en un momento decisivo, que asumen con la firme esperanza de que, junto con los actores del sistema, se encontrarán prontamente soluciones que permitan restablecer el servicio como ha sido tradicionalmente”, indicó la clínica.

Hay que tener en cuenta que esta es la segunda IPS privada en Cali que toma esta determinación en menos de una semana. La primera fue la clínica Versalles, que también anunció la suspensión de sus servicios a los usuarios de la Nueva EPS por incumplimiento en las obligaciones.