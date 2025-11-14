Suspenden atención a miles de usuarios de Nueva EPS en Guajira y Cesar

La atención en salud en la región Caribe atraviesa una de sus semanas más críticas del año, luego de los anuncios de varias EPS que involucra suspensión en la prestación de servicios a miles usuarios de la Nueva EPS, especialmente en los departamentos de Atlántico, Bolívar, Cesar y La Guajira.

La situación, que viene arrastrándose desde hace meses, se agudizó tras un primer anuncio de Bienestar IPS que dijo que no tiene contrato para continuar con la prestación del servicio después del 26 de noviembre. A esto se le sumó un anuncio realizado este viernes por el grupo Clínica Médicos, el cual desde hoy no seguirá atendiendo a los usuarios de esta EPS ni en Valledupar ni en Aguachica ni en San Juan del Cesar.

Kiedis Paola Hernández, usuaria en Valledupar, denunció que este viernes, efectivamente, al ir con su hija de dos años a buscar atención porque esta tenía fiebre, recibió la respuesta de que no había atención para ella.

Le puede interesar: Gobierno asumirá el control mayoritario de la Nueva EPS con el 51% de las acciones



"Yo fui porque la niña tiene fiebre y no me atendieron. Solo la revisaron por encima y me dijeron que buscara otra clínica porque ya ahí no atienden a Nueva EPS", contó la mujer.

Mientras tanto, la región Caribe está en vilo de poder enfrentar un deterioro aún mayor en la prestación de servicios, siendo que en el departamento de Córdoba se concentró la atención en unos cuantos hospitales, lo que los tiene colapsados en la atención de usuarios.

