Gobierno asumirá el control mayoritario de la Nueva EPS con el 51% de las acciones

Gobierno asumirá el control mayoritario de la Nueva EPS con el 51% de las acciones

El acuerdo para que el Estado asuma el 51 % de la Nueva EPS se viene construyendo desde marzo. Las cajas de compensación aprobaron la cesión en septiembre y el trámite avanza actualmente en su fase de firmas.

