Alcalde de Cali pide a MinDefensa iniciar bombardeos en límites entre el Valle y Cauca

En medio de la polémica que se sigue viviendo en el país por cuenta de los bombardeos realizados en el Guaviare, el alcalde Alejandro Eder dio un espaldarazo a este tipo de ofensivas para frenar el accionar delictivo de las disidencias al mando de alias ‘Iván Mordisco’.

El mandatario caleño señaló que, proceder con un bombardeo es una decisión difícil, pero necesaria si lo que se busca es finalmente derrotar a este grupo terrorista. También le pidió al ministro de Defensa que este tipo de acciones se implementen en el suroccidente del país, tras los múltiples ataques que ha sufrido Cali y municipios vecinos.

“Entendemos lo difícil que es ordenar un bombardeo, pero creemos que, en este caso, era necesario. Ojalá estas acciones también se adopten en las zonas de influencia que hoy afectan a Cali, como el norte del Cauca y la parte alta de Jamundí, donde tenemos estructuras criminales que quieren seguir atentando contra nuestra población”, señaló el mandatario.

Le puede interesar: Gobernador del Cauca pide al presidente Petro iniciar bombardeos en su departamento



El alcalde Eder señaló que los únicos responsables de que menores de edad resulten afectados con los bombardeos son quienes los reclutan, por lo que hay que fortalecer las acciones preventivas que garanticen la protección de los derechos de niños, niñas y adolescentes.