En vivo
Señal visual radio
Síguenos en::
Tendencias:
Vehículos en Bogotá
Bombardeos
Atentado contra Temístocles Ortega
Centro Democrático
Armero

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Salud  / Luis Óscar Gálvez será agente interventor de la Nueva EPS: ya fue posesionado

Luis Óscar Gálvez será agente interventor de la Nueva EPS: ya fue posesionado

Este cambio también se da horas después de que se hiciera público que el Ministerio de Hacienda se quedaría con el 51 % de las acciones de la Nueva EPS.

Publicidad

Publicidad

Publicidad