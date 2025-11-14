Luis Óscar Gálvez será agente interventor de la Nueva EPS: ya fue posesionado

Luis Óscar Gálvez fue posesionado como agente interventor de la Nueva EPS en reemplazo de Gloria Polanía, quien renunció a su cargo por petición de Angie Rodríguez, directora del Dapre, que actúa en calidad de superintendente nacional de Salud ad hoc para el caso.

Estos movimientos se dan en medio de una crítica situación para la entidad, que está intervenida desde abril de 2024 y tiene deudas que superan los 21 billones de pesos sumado a millonarios anticipos sin legalizar.

Este cambio también se da horas después de que se hiciera público que el Ministerio de Hacienda se quedaría con el 51 % de las acciones de la Nueva EPS. Cabe mencionar que en marzo se hizo el acuerdo para que el Gobierno asumiera esa mayoría accionaria, en junio se hizo la asamblea y se aceptó esa posibilidad y en septiembre todas las cajas de compensación aceptaron el texto de la cesión. En este momento el trámite está en proceso de firmas.

Nueva EPS Foto: suministrada

La nueva EPS tiene cerca de 12 millones de afiliados, el Estado tiene una participación del 49 %, mientras que seis cajas de compensación concentran el 50 % de las acciones. De acuerdo con el Gobierno nacional, el nuevo interventor tendrá la responsabilidad de garantizar la auditoría forense, seguir con la prestación de los servicios, proteger a los usuarios y avanzar en la reorganización necesaria para mejorar la atención.



Cabe mencionar que Gálvez ha ejercido como agente interventor en hospitales y también en la red pública de Bogotá.